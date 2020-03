Amici Giulia Molino, crisi profonda prima della semifinale: stangata dai prof

Amici 19, Giulia Molino sprofonda: crisi di pianto a un passo dalla semifinale del Serale

Giulia Molino è in crisi profonda ad Amici in vista della semifinale di venerdì 27 marzo. Già appena rientrata in casetta la cantante non ha nascosto le sue preoccupazioni e le sue paure agli altri concorrenti. In veranda con Nicolai e Gaia, Giulia si è mostrata molto preoccupata perché ha conquistato la semifinale sfidandosi all’ultimo scontro con Jacopo. Essere arrivata alla fine prima di prendere la felpa non la tranquillizza per niente e vede vacillare il suo posto al Serale di Amici. Insomma, Giulia pensa di essere la prossima eliminata e che quindi non riuscirà a prendere parte alla finale del 3 aprile. Come se non bastasse, è arrivata poi una stangata dai professori, in particolare da Anna Pettinelli. Nei video che arrivano in casetta con i giudizi sulla puntata appena conclusa, la Pettinelli non ci è andata leggera su Giulia. Se Stash ha comunque parlato positivamente di alcune esibizioni di Giulia, Anna ha fatto delle critiche ben mirate.

Giulia Molino, crisi profonda dopo le parole di Anna Pettinelli

Queste le parole della prof: “Giulia ha sempre troppa voce da mettere nelle sue interpretazioni, canta troppo. Canta un po’ antica, ha tanta voce e ce la mette tutta. Invece cantare è un’altra cosa. Giulia ogni tanto urla e ogni tanto rimane fastidiosa all’ascolto. Se Giulia trova la misura le fa secche tutte e due. Se Giulia non trova la misura va a casa e non arriva in finale. In questo momento le auguro di trovare la sua dimensione”. Sentir dire che Gaia e Nyv sono centrate e a fuoco a differenza sua ha scatenato le lacrime di Giulia, che proprio non riusciva a frenarle. Si è sfogata e ha detto che al pomeridiano le hanno detto che la sua voce era emozione, invece adesso le dicono che dà fastidio. Si è chiesta inoltre come mai le vengano dette certe cose proprio adesso: “Questa è la dimensione dall’inizio, questa sono io dall’inizio. Non possono dirmi in semifinale che urlo o che non è la mia dimensione o che non sono in carreggiata. […] La mia voce è Giulia, la mia voce sono io. […] In maniera diversa non potrei cantare. […] Mi sento a fuoco. Non posso sentirmi dire che urlo o che la voce è fastidiosa all’udito, è la stessa che all’inizio emozionava le persone che adesso mi stanno dicendo questa cosa. Quindi non capisco”.

Serale Amici, Giulia non riesce a frenare le lacrime: lo sfogo con Nyv

Giulia non ha mai nascosto di avere la lacrima facile, ma nel daytime di Amici di oggi sembrava proprio non riuscire a smettere. Si è chiusa in bagno, poi è uscita ma sul divano ha pianto di nuovo. Ha provato a prendere aria, ma anche in veranda si è messa in un angolino a piangere. Poi si è chiusa nuovamente in bagno. Nyv è andata a consolarla e le ha chiesto cosa fosse successo, visto che non era presente al video della Pettinelli. Giulia le ha spiegato l’accaduto e ha detto di sentirsi a fuoco, al contrario di quanto le è stato criticato. “Io già sentivo il rischio di non farcela ad arrivare in finale. Poi se mi viene detto che ci sono due persone in gara che sono a fuoco e che io rischio di andarmene a casa è normale che questa cosa mi faccia stare male”, ha aggiunto.