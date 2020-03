Gaia canzone Chega Amici: in che lingua è? Significato testo

La lingua del testo di Chega: Gaia Gozzi di Amici e la sua passione per le lingue

In che lingua è Chega di Gaia Gozzi? La cantante di Amici 19 ha sorpreso tutti, dal suo ingresso nella scuola, portando una canzone dal testo incomprensibile per i più: non è assolutamente inglese, nemmeno francese o spagnolo, ma portoghese. Qualcuno ha pensato che fosse brasiliana – considerate le origini della madre di Gaia – e invece no: la cantante ha tenuto a precisare che il brano Chega è portoghese e, in futuro, potrebbe decidere di farne altri in questa lingua, visto il successo che è riuscito a riscuotere (una grande soddisfazione su iTunes!).

Significato Chega canzone Gaia Gozzi: risollevarsi dopo un momento difficile

La canzone di Gaia di Amici si chiama Chega e non si scrive “Shaga”, errore commesso da alcuni suoi fan su Instagram. Ma cosa significa il testo di Chega? La traduzione del titolo è “arriva”, ma la cantante ha deciso di renderla in italiano con “calma”: la sua versione italiana, infatti, presenta proprio questa parola che si ripete nel ritornello. Gaia Gozzi ha spiegato, durante il daytime di Amici di Maria De Filippi, di aver scritto questa canzone portoghese in un momento difficile della sua vita, dopo che il secondo posto di X Factor non le aveva portato il successo sperato: è un brano, dunque, di rivalasa e di auto-incoraggiamento, per dirsi continuamente che domani andrà meglio e che la felicità è dietro l’angolo… se si è davvero intenzionati ad abbracciarla!

Le canzoni in lingua straniera di Genesi: ecco il nuovo disco di Gaia Gozzi

La canzone Chega di Gaia di Amici 2020 fa parte del suo secondo album Genesi, uscito in versione digitale il 20 marzo; la copertina è stata presentata per la prima volta durante la puntata di venerdì 20 marzo del Serale. Il nuovo disco contiene i seguenti brani:

Chega (portoghese);

Calma (Chega in italiano);

Mina (portoghese);

Densa (Mina in italiano);

Fucsia (in italiano);

Coco Chanel (in italiano).

Gaia Gozzi sarà la nuova vincitrice del talent show di Canale 5? Rimanete sempre aggiornati sulle nostre notizie e anticipazioni di Amici di Maria De Filippi!