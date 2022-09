Rocco Siffredi: “Ho scritto a Totti, Ilary è una calcolatrice”

Anche Rocco Siffredi ha voluto dire la sua sulla tanto chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In un’intervista a Mow l’attore a luci rosse, che in passato ha partecipato pure all’Isola dei Famosi quando però era ancora condotta da Alessia Marcuzzi, ha spiegato di conoscere personalmente l’ex calciatore e la conduttrice Mediaset e di provare grande simpatia soprattutto per lo sportivo. Che, secondo Rocco, sarebbe ancora innamorato dell’ex moglie data l’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera. A detta di Siffredi quelle dichiarazioni del Pupone – che hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica – è stato in realtà un atto di amore e di coraggio anche se un autogol che ha minato la sua credibilità.

Per Rocco Siffredi non si può buttare via un matrimonio durato venti anni, e con tre figli, per delle scappatelle. L’artista ha addirittura invitato Totti e Ilary a mettere da parte dispetti, rancori e gossip e ricucire il loro legame:

“Si capisce che è ancora innamoratissimo, ma nello stesso tempo molto dispiaciuto. È anche vero che nemmeno lui è un santo. Tuttavia, l’amore non può essere buttato via per una carnalità, tutti ci passiamo. Insomma, non è un tradimento a giudicare vent’anni di rapporto, di famiglia. Consiglio a entrambi di ritrovarsi, dopo aver regalato agli italiani questo gustoso momento di gossip”

Rocco Siffredi ha rimarcato che sia Totti sia Ilary hanno scelto partner facsimile dell’originale – vedi Noemi Bocchi che ricorda molto fisicamente l’ex Letterina di Passaparola – e che pertanto sarebbe il caso di ritornare all’originale. Ha addirittura consigliato uno scambio di coppia per risolvere in maniera piccante la questione:

“Ho anche scritto a Francesco, privatamente, invitandolo a pensare alla sua famiglia, e a Ilary, perché temo si pentiranno ambedue di questa situazione, presi a seguire il trend di chi la spara più grossa. Se uno dei due non perdona una scappatella è intollerabile, significa che l’intelligenza è stata cassata dall’ignoranza. Se c’è amore vero le corna le perdoni, invece domina l’orgoglio…”

Allo stesso tempo, però, Rocco Siffredi non ha esitato a dare giudizi poco carini nei confronti di Ilary Blasi:

“Conosco Francesco, abbiamo anche trascorso qualche giorno di vacanza insieme ritrovandoci più volte nello stesso posto, e quello che ho notato sempre in lui è la sua estrema sensibilità. Invece lei è una persona fredda, anche divertente e carina, per carità, ma sulle sue, una calcolatrice”

Il punto sulla separazione tra Totti e Ilary

Dopo l’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera – quella in cui ha accusato Ilary Blasi di averlo tradito per prima e di avergli rubato alcuni preziosi orologi con la complicità del padre – la conduttrice Mediaset ha messo in guardia tutti tramite il suo legale: è a conoscenza di segreti che potrebbero rovinare ben cinquanta famiglie.

La soubrette si è poi mostrata felice e spensierata su Instagram, mentre mangia la pasta fatta in casa dalla nonna. Da quando ha detto addio a Totti Ilary è diventata molto social: per tutta l’estate ha postato quotidianamente foto e video delle sue giornate in vacanza. Francesco, invece, ha preferito mantenere un profilo più basso.

Ora, però, è libero di amare la sua Noemi Bocchi alla luce del sole, senza più nascondersi dai paparazzi che l’hanno beccato più volte in compagnia della flower designer dei Parioli. La giovane, almeno per ora, ha optato per la strada del silenzio.