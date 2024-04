Ritorno Talpa voto 1, De Martino oro 10, The voice top: pagellone tv

Pure Stasera tutto è possibile è tornato in onda su Rai Due ed ha sfondato il muro dei 2 milioni di utenti. Stefano De Martino è ormai una garanzia, tutto ciò che tocca, televisivamente parlando, lo trasforma in oro. Dopo essere riuscito a scrollarsi di dosso la nomea di “marito di Belen” ha spiccato il volo. Ha doti, studia ed ha intuito. Insomma, ci sa fare. Enfant prodige, voto 10!

Carlo Conti, in un’intervista rilasciata a FQ Magazine, presentando la nuova stagione de I migliori anni, a un certo punto ha dichiarato sorridendo: “Quest’anno è toccato a me il sabato sera, non ci vuole andare nessuno“. Il riferimento alla questione che su Rai Uno in pochi vogliono avventurarsi in quella fascia tv è il fatto che la concorrenza, cioè Canale Cinque, schiera lungo tutta la stagione quel diavolaccio di Maria De Filippi che è imbattibile con Tu si que vales, C’è posta per te e Amici. Viva la sincerità di ‘Re Carlo’, voto 9.

The Voice Senior si è concluso con la vittoria di quel fenomeno di Diana Puddu. Un’altra edizione da incorniciare, un talent show in cui funziona tutto, voto 8,5.

Belve è ripartito forte, con 1.8 milioni di utenti e il 10.4% di share. Ottima la prima puntata con la spaziale intervista di Loredana Bertè, quella rombante di Matteo Salvini e quella stralunata di Carla Bruni. Che boccata d’aria fresca in una tv sempre più vetusta, voto 8!

I palinsesti estivi Rai pullulano di sconosciuti e personaggi dal flop facile. Viva la meritocrazia, voto 3!

Sonia Bruganelli, colei che disse che non amava andare in video e che in pompa magna quando fu defenestrata dal GF Vip dichiarò “largo ai giovani”, è pronta a sbarcare come opinionista a L’Isola dei Famosi. Così in un’intervista a La Stampa: “Io ho sempre sognato il mondo della produzione, condurre non è il mio obiettivo. Se poi qualcuno dovesse propormelo, valuterò”. Avete presente la storia della volpe e dell’uva? Ecco, ci risiamo, voto 2!

La Talpa tornerà in tv afferma DavideMaggio.it, assicurando che il reality, più volte annunciato ma alla fine mai realizzato, andrà in onda su Canale Cinque con 6 puntate tra ottobre e novembre 2024. Trattasi dell’ennesima notizia che, visti i precedenti, rischia di cadere nel vuoto. Annuncio trito e ritrito, voto 1!