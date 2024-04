La Talpa torna, quando e come: c’è un’inaspettata novità

Ci sono delle novità per quanto riguarda La Talpa. A svelare è Davide Maggio in queste ore, segnalando che l’attesa per il pubblico che attende il ritorno di questo programma sta per finire. Nel 2021 Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che sarebbe tornato questo noto reality show sulle reti di Mediaset. Ma, com’è noto, il ritorno ufficiale della trasmissione è stato spesso rinviato. Sembra proprio che la stagione che ospiterà il reality tanto atteso sarà proprio la prossima.

Nei mesi scorsi si è parlato dell’eventuale sostituzione tra questo programma e il Grande Fratello. Indiscrezione, questa, prontamente smentita dallo stesso Alfonso Signorini. Le due trasmissioni potrebbero andare in onda in contemporanea. Infatti, viene segnalato che il ritorno de La Talpa dovrebbe avvenire tra i prossimi mesi di ottobre e novembre. La grande novità, però, non è questa.

Pare che la nuova edizione del reality show non avrà uno studio. Dunque, le puntate non verranno svolte come solitamente accade con L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Inoltre, sembra che la prossima edizione potrebbe essere girata totalmente nel nostro Paese. Va tenuto conto che sarebbe stata presa comunque in considerazione una località europea internazionale, sempre in Europa.

Ci sarebbe, quindi, l’intenzione di tornare in onda con dei grandi cambiamenti. L’assenza di uno studio riguarderebbe i costi di produzione e non prevede di sicuro la diretta. C’è grande attesa per questo ritorno e ci si aspettava probabilmente di più. Nonostante ciò, i telespettatori sapranno di sicuro accontentarsi.

Attualmente le puntate previste per la nuova edizione de La Talpa su Canale 5 sarebbero sei. Per quanto riguarda il conduttore, invece, non ci sarebbero ancora delle decisioni concrete. Si è ipotizzato in questi anni che potrebbe riprendere quel ruolo lo storico volto di questo programma, ovvero Paola Perego.

D’altronde le edizioni condotte dalla conduttrice hanno ottenuto ottimi risultati e approvazione da parte del pubblico. Inoltre, pare che Mediaset non abbia chissà quali alternative. Non resta ora che attendere per scoprire se queste indiscrezioni verranno confermate e rese ufficiali.

Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 può godersi la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che prenderà inizio lunedì 8 aprile 2024.