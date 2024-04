Nuovi palinsesti Rai, pioggia di ‘floppatori’ e sconosciuti: tutti i nomi

Le vie della Rai sono infinite e spesso illogiche per i comuni mortali che cercano di percorrerle metaforicamente per capirci qualcosa. In arrivo ci sono i nuovi palinsesti estivi e si profila l’arruolamento di una serie di nomi sconosciuti al grande pubblico uniti a coloro che sono stati protagonisti di flop memorabili recenti. Come si diceva, alla Rai ogni tanto, le cose vanno così, un po’ al contrario rispetto ad altre parti dove chi fa cilecca si ritrova con il cerino in mano. Dura lex, sed lex. Ma si venga al dunque.

Il quadro di quel che la Rai offrirà nei mesi estivi lo ha traccia Il Fatto Quotidiano che scrive addirittura che “a Viale Mazzini nei corridoi li chiamano “Palinsesti Google””. Motivo? Perché malignamente si mormora che, a leggere i nomi che sono stati piazzati a condurre, per capirci qualcosa, bisogna attrezzarsi con il motore di ricerca più famoso del mondo così da poter digitare “chi è costui?”.

Tutti i nomi che si vedranno sulla Rai nei prossimi mesi

A Unomattina Estate sbarcherà Greta Mauro, giornalista che su Rai2 è al timone di “Top-Tutto fa tendenza“, un programma che è inchiodato al 2-3% di share. Al suo fianco il comico Andrea Perroni, voce e volto di Radio 2 Social Club. Anche lui non è proprio una figura a cui è affezionato il grande pubblico. Alzi la mano che conosce tale tandem chiamato aprire la giornata della rete ammiraglia.

A Camper – In viaggio ecco la ballerina Lorella Boccia, moglie del manager tv Niccolò Presta, e Tinto. Altra coppia che con la popolarità nazional popolare non ci azzecca granché. con Amici Tinto qualche mese fa si è proposto come conduttore di “Sanremo 2025”. Per la gioia delle sue tre fan: Carmela, Francesca e Nunzia. Camper, da studio, sarò condotto da Marcello Masi.

Carolina Rey dovrebbe mettere a curriculum, senza lasciare particolari segni degni di nota, un altro programma: dovrebbe condurre con Fabio Gallo il weekend di Unomattina. Fabio Gallo chi? È l’ex inviato di Linea Blu, per chi non lo ricorda (immaginiamo tanti).

Largo ai “floppatori”

Spazio poi ai ‘floppatori‘: visto che Il mercante in fiera è stato un disastro, perché non piazzare il suo condottiero in un programma di punta su Rai1? Così Pino Insegno prenderà il timone di Reazione a catena dopo che gli è stato tolto L’Eredità per paura che il patatrac degli ascolti del Mercante si propagasse al quiz show. Meglio dirottare Pino su Reazione a catena visto che nel periodo estivo, casomai arrivasse una batosta, sarebbe più facile e semplice da giustificare.

Anche Nunzia De Girolamo scalda i motori. Avanti Popolo è stato un calvario tanto che è stato addirittura chiuso in anticipo per via di dati di ascolto horribilis. Che problema c’è? In Rai, qualcuno, anche se floppa, viene promosso. L’ex parlamentare tornerà infatti in onda con due titoli che aveva già condotto lo scorso anno: Ciao Maschio al sabato sera in seconda serata e da giugno Estate in Diretta. Al suo fianco Gianluca Semprini che ha battuto la concorrenza di Lorenzo Lo Basso.

Quest’ultimo non è detto che tornerà alla guida di Agorà Estate. Secondo Fq Magazine si starebbe vagliando un nome femminile, in primis quello di Incoronata Boccia, altra figura da ricercare su Google per capire di preciso chi sia. Ci sarebbe poi Gianni Ippoliti che desidera un programma tutto suo. L’informazione estiva di Rai3 sarà ancora nelle mani di Manuela Moreno, in forza al Tg2, con Filorosso che aveva ottenuto il 2% di share nelle ultime puntate. Un risultato da dimenticare.