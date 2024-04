Lorella Boccia e Niccolò: matrimonio al capolinea? L’indiscrezione

Da qualche giorno sta circolando un rumor sempre più insistente: sembra che il matrimonio tra Lorella Boccia e Niccolò Presta sia giunto al capolinea.

Chi li segue ha notato come l’uomo, che è sempre stato una presenza fissa nel profilo Instagram della ballerina, da un bel po’ sia completamente assente. Pare anche che il giorno di Pasqua i due non fossero insieme. Nonostante non siano state rimosse foto o stories in evidenza, sotto c’è qualcosa di sospetto. Tanto che i followers chiedono insistentemente a Lorella che fine abbia fatto il marito.

C’è chi scrive: “Lo so che non sono affari miei, ma tu e tuo marito siete top, quindi tutto ok?“. O anche: “Ma il papà non fa più foto con voi?“. A queste domande (che sono tante) nessuna risposta da parte della ballerina che continua a postare foto da sola con la piccola Luce.

Niccolò invece, che è sempre stato abbastanza attivo sui social, ultimamente è in silenzio stampa. Non è la prima volta che emerge il sospetto di una rottura ma tempo fa poi le voci sono state placate spiegando che Presta fosse fuori per lavoro, ma questa volta c’è uno strano silenzio. Così le domande dei followers si fanno sempre più insistenti.

Lorella e Niccolò: la storia d’amore

I due si sono conosciuti nel backstage di Ciao Darwin nel 2016. Lei, ballerina uscente da Amici, doveva firmare il contratto per entrare a far parte del corpo di ballo della trasmissione. Lui lavorava nel gruppo autoriale, avendo una società di produzione. Niccolò è figlio di Lucio Presta.

La Boccia ha raccontato che in un primo momento ci sono stati degli screzi. Così lui, per farsi perdonare, l’ha invitata a cena e lei, dopo 5 mesi, ha accettato. Subito è scattata la scintilla e la coppia si è mostrata sin dagli inizi molto innamorata. Nel 2019 hanno deciso di sposarsi con una bellissima cerimonia a giugno a Roma. Poi ad ottobre 2021 è nata Luce, la loro prima figlia. Per lei Lorella ha messo un po’ da parte la carriera da ballerina e il lavoro ad Amici.

I due sono soliti condividere con i followers tutti i momenti più felici per questo risulta strano che improvvisamente Niccolò sia scomparso dalla quotidianità di Lorella, qualcosa che non va sicuramente c’è.