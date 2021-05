Lorella Boccia e il marito Niccolò Presta: ecco come si sono conosciuti

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono conosciuti nel 2016. Galeotto è stato il lavoro e più precisamente Ciao Darwin, il fortunato programma ideato e condotto da Paolo Bonolis. Quell’anno Lorella, diventata nota grazie ad Amici di Maria De Filippi, era nel corpo di ballo della trasmissione mentre Presta era il produttore. Niccolò, figlio del più famoso Lucio agente di tanti personaggi dello spettacolo italiano, ha infatti una società di produzione televisiva.

A Di Più Tv Lorella Boccia, oggi conduttrice in carriera, ha raccontato quell’incontro, puntualizzando che è stato Niccolò Presta a fare il primo passo:

“Avevo impiegato molto tempo per trovare un accordo e per questo ci eravamo molto “beccati”. Il nostro primo incontro è stato per discutere del contratto, dunque la prima impressione di lui non era stata buona. Poi, una volta cominciato il programma, Niccolò aveva iniziato a dirmi: “Voglio farmi perdonare, posso invitarti a cena?”. Io ero un po’ diffidente, stavo sulle mie”

Lorella Boccia ha spiegato che inizialmente ha accettato solo degli inviti per dei caffè al bar di Ciao Darwin. Nulla di più. Cinque mesi dopo la prima proposta la ballerina ha accettato di andare a cena fuori. Una serata magica, un appuntamento in piena regola, che ha cambiato per sempre il destino di Lorella e Niccolò Presta.

“Da allora non ci siamo più lasciati. Poi è arrivato il matrimonio e adesso avremo un figlio. Sono proprio fortunata”

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati a Roma il primo giugno 2019. Tanti gli invitati Vip presenti al matrimonio: Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini, Gianni Morandi, Marcello Sacchetta, Giulia Pauselli, Paolo Ciavarro, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.

Nel 2021 nascerà la prima figlia di Lorella Boccia e Niccolò Presta. La bambina arriverà in autunno, più precisamente ad ottobre. Un grande sogno per la coppia, che non ha mai nascosto la voglia di avere dei bambini.

Per via della sua relazione con Niccolò Presta più volte Lorella Boccia è stata accusata di raccomandazione. La giovane campana, classe 1991, ha sempre precisato, però, che lavora nel mondo dello spettacolo da tempo.

Prima di conoscere Niccolò Presta Lorella Boccia è stata allieva di Amici, ha lavorato in America nella saga cinematografica di Step Up e ha condotto Colorado. Successivamente è arrivata a Ciao Darwin, dove ha incontrato il marito.

In passato Lorella Boccia è stata legata per diverso tempo al coreografo Bruno Centola. Si è parlato spesso anche di un flirt con Stefano De Martino ma i due sono solo amici di infanzia: provengono infatti dalla stessa città che è Torre Annunziata.