Salvini, che mazzata a Elisa Isoardi a Belve: “Lei fuori luogo”

Matteo Salvini, durante il faccia a faccia di martedì 2 aprile con Francesca Fagnani a Belve (Rai Due), ha lanciato una bordata all’ex fidanzata Elisa Isoardi. Nel corso dell’intervista la giornalista ha domandato al ministro delle Infrastrutture un commento sull’arcinota foto che anni fa la conduttrice cuneese pubblicò su Instagram in cui si riprese a letto proprio con l’allora compagno. Non uno scatto scandaloso, ma certamente intimo e sui generis per quel che riguarda un politico.

Salvini a Belve ha detto, senza troppo girarci attorno, di non aver per nulla gradito quella faccenda, lasciando intendere a chiare lettere che la fotografia non fu concordata con l’allora compagna che evidentemente agì in solitaria. Così la Fagnani nell’affrontare l’argomento: “Non vorrei essere indelicata e le chiedo sono una cosa. Si è parlato molto di una foto pubblicata dalla sua ex compagna. Quanto Elisa Isoardi ha visto quello scatto pubblicato – niente di scandaloso – ma comunque in un contesto molto privato, lei l’ha trovato fuori luogo o no?”.

Salvini ha subito mostrato un piglio deciso ed ha risposto in modo secco, avendo indubbiamente le idee ben chiare su quella vicenda: “Sì, sì, per me era una cosa fuori luogo e io non l’avrei fatto. Non mi faccio foto mentre dormo di solito e non faccio foto a chi dorme con me. Se si è scusata? Detto questo per me adesso è acqua passata“. Una presa di posizione ferrea contro l’agire dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco che, al momento, ha preferito non commentare in alcun modo le dichiarazioni del leader della Lega.

Va ricordato che la stessa Isoardi, in tempi non sospetti, si era pentita di aver realizzato e reso pubblico quello scatto. In una intervista ha infatti detto che se potesse tornare indietro agirebbe in un altro modo, evitando di postare la foto intima con Salvini. Motivo? Perché ha compreso, con il senno di poi, che anche per i personaggi pubblici dovrebbero mantenere il proprio privato al riparo di speculazioni e gossip

Belve, il fuorionda di Salvini su Fedez

Al termine della puntata di Belve in onda il 2 aprile, è stato trasmesso un curioso fuorionda di Salvini, con il ministro che ha domandato a Francesca Fagnani di come sia andata l’intervista a Fedez (il rapper sarà protagonista nel programma di Rai Due la prossima settimana). Il leader della Lega, in particolare, ha riferito di aver saputo che il cantante sarebbe stato “incaz**o”. Nel fuorionda si sente la giornalista replicare con un semplice “bella”, in riferimento all’intervista realizzata al marito, o forse ex, di Chiara Ferragni.