Sonia Bruganelli tuona su Volpe e “amiche” che scrivono a Bonolis

Sonia Bruganelli e le rivelazioni amare su alcune “amiche” di Paolo Bonolis le quali, a detta della nuova opinionista de L’Isola dei Famosi, non appena hanno saputo della fine del suo matrimonio, hanno subito contattato per fini non proprio amichevoli il conduttore romano. L’imprenditrice, intervistata dal quotidiano torinese La Stampa, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe arrivando alla conclusione che la tanto sbandierata solidarietà femminile, per lo meno in questo momento, non esiste.

“L’ho sperimentato sulla mia pelle. Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse “amiche” di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo”. Così la Bruganelli che ha preferito non fare nomi. Quel che invece ha lasciato intendere chiaramente è che Bonolis è alquanto ambito dalla compagine femminile, soprattutto ora che è single.

Sempre parlando del suo matrimonio con il conduttore, ha rivelato che cambierebbe soltanto una cosa se potesse tornare indietro: “Mi darei più tempo per fare figli. Ho avuto troppa fretta: mi sentivo in competizione con il passato di Paolo, che aveva già una moglie e dei figli. Lui era consapevole che stavamo precorrendo i tempi e ha mostrato grande amore regalandomi la gioia della maternità”. Oggi i rapporti con l’ex marito sono ottimi. L’opinionista lo aveva spiegato in tempi non sospetti. Al quotidiano La Stampa è tornata a ribadirlo:

“A volte, quando ci si lascia si perde un amante ma si trova un compagno con qualità persino più forti della passione. Non so perché ma tutti si sono stupiti che ci siamo separati civilmente, senza liti. È proprio vero che un buon matrimonio lo vedi non quando inizia ma quando finisce…”.

Sonia Bruganelli, altra mazzata rifilata ad Adriana Volpe

L’imprenditrice ha anche parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Nel reality ha condiviso il ruolo di opinionista prima con Adriana Volpe e poi con Orietta Berti. Con la prima sono volati gli stracci, con la seconda è andata d’amore e d’accordo. Alla fine, per l’ultima edizione del GF, quella vinta da Perla Vatiero, Mediaset ha piazzato una sola figura a commentare le dinamiche del programma, vale a dire Cesara Buonamici. La Bruganelli ha detto la sua su tale decisione aziendale, tornando a tuonare paroline tutt’altro che tenere sulla Volpe:

“Avrei rosicato se avessero messo Adriana Volpe. Con Cesara invece… chapeau! Con lei hanno alzato il livello: io ero un altro mondo. Chiamarla, così come scegliere Dario Maltese all’Isola, è una scelta vincente e dimostra che i reality non sono show di serie B”.

Per quel che riguarda l’imminente avventura a L’Isola dei Famosi, commentando il fatto che ci siano molte donne nel cast, ha dichiarato che “se capiscono che non devono farsi la guerra, non ce ne sarà per nessuno, il problema è che si devono alleare”. Insomma, si torna alla cosiddetta solidarietà femminile. Certo fa un certo effetto sentire la Bruganelli parlare di tale tema subito dopo aver rivolto l’ennesima bordata gratuita alla collega Volpe.

L’ex moglie di Bonolis, che ha più volte detto che ha preferito rimanere dietro le quinte della tv a scoprire talenti piuttosto che andare in video, ha spiegato che tale scelta è stata fatta principalmente per i suoi figli: “Ora sono grandi e hanno gli strumenti per accettare le critiche alla loro madre. Prima no. Comunque io ho sempre sognato il mondo della produzione, condurre non è il mio obiettivo. Se poi qualcuno dovesse propormelo, valuterò”. Sembra che si ripeta la storia della volpe e dell’uva, con la Bruganelli che continua a voler rimarcare che dopotutto a lei non interessa granché apparire in tv. E invece, eccola rispuntare non appena c’è l’occasione. Forse, in fondo in fondo, della lucina rossa della telecamera si è invaghita pure lei.