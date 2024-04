Perla Vatiero, quanto ha guadagnato al GF: la maxi cifra, i dettagli

Quanto ha guadagnato Perla Vatiero al Grande Fratello 8? Il quotidiano romano Il Messaggero ha fatto i conti in tasca alla ragazza, cercando di capire quanti euro è riuscita a mettersi in tasca. L’ex Temptation Island, che lungo la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia è stata protagonista a lungo di un ‘triangolo sentimentale’ composto con il fidanzato Mirko Brunetti e Greta Rossetti, in tutto ha sostato 130 giorni nella dimora di Cinecittà. Perla è entrata a gioco in corso, più precisamente al giorno 67 rimanendovi fino al giorno 197, ossia quello della finale, che l’ha vista trionfare.

Come è noto ogni concorrente del GF intasca un gettone settimanale. Dunque più si va avanti nel reality show e più si guadagna. Di settimana in settimana infatti il cachet va ad aumentare. Il Messaggero fa sapere che in base al contratto chiuso con la trasmissione i gieffini possono guadagnare dai 5 ai 15 mila euro a settimana. Coloro che sono più famosi e popolari hanno il gettone più caro. Senza dubbio la Vatiero non rientrava tra quegli inquilini maggiormente pagati.

Quando ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia aveva solamente alle spalle l’esperienza televisiva a Temptation Island, a cui aveva preso parte assieme a Mirko Brunetti. Il che spinge a credere che il gettone suo settimanale fosse attorno ai 5 mila euro, il minimo sindacale.

Avendo passato 18 settimane al GF, si presume che abbia guadagnato circa 90 mila euro a cui va aggiunta la cifra del montepremi finale. Quest’ultima era di 100 mila euro. Però, la metà, secondo regolamento, è obbligo devolverla in beneficienza. Dunque, a conti fatti, la giovane dovrebbe aver ricevuto in totale 90 mila euro di gettoni di presenza e 50 mila di montepremi, vale a dire 140 mila euro lordi. Senza dubbio una cifra considerevole.

Perla Vatiero e le polemiche per la vittoria al Grande Fratello

La vittoria di Perla ha fatto storcere il naso a parecchi telespettatori secondo cui il primo gradino del podio avrebbe dovuto conquistarlo Beatrice Luzzi. Molti, infatti, nonostante il trionfo della Vatiero, considerano l’attrice la vera vincitrice del programma.