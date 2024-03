Perla vince il GF di Beatrice Luzzi: è rivolta tra note ex gieffine Vip

Tanti applausi per la vittoria di Perla Vatiero al Grande Fratello 17, ma anche altrettante polemiche. Molti speravano che alla fine avrebbe trionfato Beatrice Luzzi, la grande protagonista di questa edizione. L’attrice, definita la ‘rossa’ e la ‘regina’ dai suoi fan, ha retto un’edizione intera e questo nessuno lo può negare. Un’intero programma incentrato su di lei, che anche alla fine si è ritrovata a lottare da sola.

Infatti, Perla è riuscita a raccogliere i voti dei fan della coppia Perletti e anche di quelli dei suoi ex coinquilini. Per questo, per molti, quel 45% di Beatrice vale molto di più. Si è visto con il video riassuntivo dei loro percorsi. Quello della Vatiero ha riportato al centro dell’attenzione solo la sua love story con Mirko Brunetti. Invece, il filmato dedicato a Luzzi è stato il risultato di un lungo percorso iniziato a settembre con tante svolte, liti, sorrisi, balli e molto altro.

Per i fan della Luzzi questa è stata una vittoria di quello che per mesi è stato definitivo ‘branco’, non dimenticando i fattacci accaduti nella Casa. Con la sua eleganza, Beatrice nella Casa di Cinecittà ha tenuto testa a tutti e i suoi fan sono stati decisivi in qualunque televoto. Eppure proprio in quello più importante non ce l’hanno fatta. Resta il fatto che ora aleggia nell’aria solo un finale: Perla ha vinto il Grande Fratello di Beatrice Luzzi.

A dirlo sono anche alcuni ex concorrenti del reality show, di altre edizioni. Tra questi c’è l’amatissima Stefania Orlando, che su Instagram fa presente il suo enorme dispiacere per la mancata vittoria dell’attrice:

“Stamattina vi leggo che siete arrabbiatissimi per la non vittoria di Beatrice Luzzi. Una vittoria per la quale avevamo creduto tutti, parliamoci chiaro, perché in questi mesi insomma era abbastanza evidente questo sentiment. Tutti speravano in questa vittoria. Alla fine ha vinto Perla, attraverso il televoto. Detto questo, Beatrice rimane la vincitrice morale di questo GF. Potrà raccogliere i frutti. L’importante è vincere nella vita e aver fatto un grande fratello strepitoso, complimenti Beatrice”

Interviene sui social network anche Cristina Plevani, che ha vinto la prima edizione del reality show di Canale 5. L’ex gieffina ha ammesso di non aver seguito bene le vicende legate a questa stagione del programma. Nonostante ciò, tramite i social network si è fatta una chiara idea:

“Ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice. Donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano attorno a lei, donna dalla dialettica impeccabile. Peccato abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice: spessore zero. Forse Varrese, nel bene e nel male. Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?”

Una chiara stoccata, quella della Plevani a Perla, spesso criticata per il suo modo di parlare. Infatti, la Vatiero ha dimostrato nella Casa di Cinecittà di non avere un bel rapporto con la grammatica. Al contrario, Beatrice ha portato l’arte e la cultura all’interno di quel loft. Daniela Martani ha un’idea simile:

“Ha vinto l’ignoranza, il trash, la cafonaggine. Un paese che mette sul podio una caciottara che neanche sa coniugare i verbi è un paese culturalmente morto”

Questo è un po’ il pensiero comune di chi sperava che a vincere sarebbe stata Beatrice. Anche lei sgancia la sua stoccata dopo la vittoria di Perla, facendo riferimento alla sua love story con Mirko. Alla fine ha vinto la relazione che per mesi ha tenuto i loro fan con il fiato sospeso.