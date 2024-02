GF, Beatrice “spappolata”: Perla spiattella la strategia del ‘branco’

Mentre Beatrice Luzzi al Grande Fratello sta vivendo una crisi senza precedenti, ecco che Perla Vatiero inciampa e svela qual è la strategia del gruppetto da qualche mese. Mirko Brunetti è rientrato nella Casa di Cinecittà per recuperare il loro rapporto, ma non solo per questo. Infatti, l’ex gieffino sta cercando di rasserenare la situazione e dare una mano a Beatrice ad affrontare la drammatica convivenza.

I discorsi fatti da Mirko, soprattutto a Perla e a Marco Maddaloni, non fanno una piega. Brunetti sta cercando di far ragionare la Vatiero, facendole comprendere che quello del suo gruppetto è un gioco sporco, il cosiddetto “uno contro tutti”. Ed ecco che in uno di questi confronti, Perla ha ammesso che dietro tutto c’è in realtà una vera e propria strategia, che la vede protagonista e che già il pubblico aveva individuato.

Ciò è accaduto quando Mirko al GF ha consigliato alla Vatiero di pensare di più a se stessa, evitando di portare avanti le guerre del gruppo contro una singola persona. Per giustificare il suo atteggiamento, ecco che Perla ha smascherato il cosiddetto branco, svelandone una strategia:

“Io l’ho fatto un po’ per la situazione. Perché magari avendo la capacità di affrontare delle cose potevo cambiare tutto, la frittata, girare le cose… un po’ per loro… e… Non l’ho fatto per me, l’ho fatto per… Io mi sono sentita come se tutti quanti contassero su di me per quella cosa. Intendo loro, persone a me vicino che stavano male e che avevano visto in me il modo”

A quanto pare, il gruppo ha lasciato a Perla lo spazio per “cambiate tutto, la frittata, girare le cose”. Un’ammissione che sembra confermare le accuse fatte proprio da Beatrice in questi mesi. Un tempo ci pensava Massimiliano Varrese a portare avanti questa lotta, ma poi ha scelto di farsi da parte quando ha notato che il resto del gruppo per lui evitava di esporsi.

Intanto, Mirko ha assicurato a Perla che non ha alcun bisogno di avere questo comportamento. L’ex gieffino è apparso davvero deluso dai modi usati dalla Vatiero per intromettersi in discussioni che non la riguardavano solo per attaccare con ferocia la Luzzi:

“Pensa a te, devi pensare a te Perlì. Hai bisogno di fare sta roba secondo te? A me interessa quello che fai te e come ti ho visto. Ho metabolizzato certe cose e non tornerei mai nel passato e spero anche tu. E tu adesso parli per loro”

Luzzi ci aveva visto lunga sulla strategia, visto che aveva messo in guardia Perla sul suo ruolo: “Loro ti stanno usando come una testa d’ariete contro di me, ecco come ti vedono i tuoi amici”.

Beatrice Luzzi al Grande Fratello crolla di nuovo

Dopo quanto accaduto nella puntata di mercoledì, Beatrice non ha retto la pressione ed è crollata. Nella giornata di ieri, ha preferito restarsene sola, sdraiata di fronte alla piscina. Si è persino coperta il viso con la coperta per cercare di nascondere la sofferenza provata nel ritrovarsi sempre da sola contro tutti.

A un certo punto, è stata raggiunta da Letizia Petris, la quale ha tentato di avere un confronto pacifico con lei. Un confronto voluto dopo che in massa tutti l’hanno spedita di nuovo al televoto. Pertanto, Beatrice ha ammesso di volersene restare da sola a riflettere, consapevole del fatto che i suoi figli e sua madre potrebbero soffrire per questa situazione.

“Sono scioccata e non ce la faccio più. Scusami, ma non ce la faccio nemmeno ad ascoltare, figuriamoci a parlare. Sono piena zeppa di orrori, sto cercando semplicemente di non morire. Ti imploro di stare qui da sola. Non ho alternativa che stare sola, smaltire e riprendermi, anche perché mi guardano i miei figli e voglio recuperare la forze. Non ho alternative e devo riprendermi. Apprezzo tanto che sei venuta, ma preferisco riflettere qui da sola, non mandarmi nessuno, sto più tranquilla così. Mi sento spappolata”

Letizia le ha fatto notare che, appunto, i figli potrebbero stare male nel vederla così. E la Luzzi non ha potuto non farle presente che il suo gruppetto dovrebbe pensare a questo nel corso delle puntate quando le sferrano i loro attacchi. La Petris non è stata l’unica a raggiungerla fuori. Ci ha pensato anche Perla, la quale si è avvicinata ma senza grandi risultati. Infatti, Luzzi ha chiesto nuovamente di essere lasciata da sola:

“Adesso devo recuperare un po’ di forze spero tu mi capisca, poi dopo torno e ne parliamo e facciamo tutto. Adesso non ce la faccio scusami davvero. Ti prego, non voglio sembrare maleducata, ma preferisco stare da sola, non riesco a parlare e ragionare ora. Non è peggio se sto così, sto solo smaltendo un po’ di shock, sono ancora sotto shock, troppo tempo, troppe cose, ti supplico. Sono in crisi, ma starò meglio. Apprezzo molto questo gesto e ti prometto che domani parleremo”

Beatrice ha assicurato a Perla che oggi avranno un confronto, ringraziandola per averla raggiunta. La Vatiero, rientrata in Casa, ha consigliato agli altri gieffini di lasciare Luzzi da sola a riflettere.