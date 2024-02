GF, Luzzi: Mirko e Alessio annientano Perla & Co. Anita-squalifica

Ci voleva Mirko Brunetti per calmare la situazione al Grande Fratello? Ormai le giornate per Beatrice Luzzi sono diventate ingestibili nella Casa di Cinecittà. Non è bello ritrovarsi uno contro tutti e spesso i suoi amici tendono a intervenire nei momenti in cui serve meno il loro appunto. Questo fatta eccezione per Simona Tagli, che nella puntata di ieri e anche dopo ha dimostrato di poter essere una valida amica per Luzzi.

Alfonso Signorini si è lasciato andare a un lungo discorso per riportare tutto il branco sulla retta via, mandando in onda il video che fino a ieri sera il pubblico non aveva visto. Si tratta della scena pietosa e sconvolgente in cui, durante una gita che doveva essere di relax, Marco Maddaloni si è scagliato duramente contro Beatrice. A sconvolgere è stato l’atteggiamento del resto del gruppo, che si è lasciato coinvolgere dallo sportivo accerchiando Luzzi e applaudendo contro.

L’unico che sembra non si sia unito al coro, fatta eccezione per Stefano Miele e Sergio D’Ottavi, è stato Giuseppe Garibaldi. Si pensa, infatti, che il gieffino calabrese – attualmente sotto controllo dopo l’ultimo malore – non abbia apprezzato questo comportamento. Nella puntata di ieri del GF, però il discorso di Signorini non ha avuto subito risultati positivi.

Infatti, i gieffini, specialmente Perla Vatiero, hanno continuato ad assalire Beatrice. Non solo, in massa l’hanno anche spedita al televoto, dimostrando secondo il pubblico di essere ancora un branco, nonostante tutto. La situazione sembra essere cambiata dopo la puntata, quando Mirko Brunetti ha preso la situazione in mano.

Grande Fratello: Mirko Brunetti si schiera con Beatrice Luzzi

Mirko resterà nella Casa di Cinecittà per qualche giorno, come ospite. Il motivo riguarda la sua storia con Perla Vatiero, in quanto ancora devono sistemare un po’ di cose. Ma questo non è l’unico scopo che ha Brunetti nella Casa. Come lui stesso ha rivelato a Beatrice, abbracciandola con grande affetto, è rientrato come ospite per calmare il cosiddetto branco.

Senza farsi troppi problemi, di fronte a una Perla senza parole, Mirko si è recato dalla Luzzi per abbracciarla. Non solo, ha cercato di far capire ai suoi ex coinquilini gli errori che stanno commettendo unendosi a gruppo contro una sola donna. Marco Maddaloni ha tentato di giustificare l’intero gruppetto, ma Brunetti non ha insistito su ciò che sta passando fuori.

Mirko ha mostrato tutta la sua umanità e per questo sta ricevendo applausi dal pubblico. Prima della fine della diretta su Mediaset Extra, avvenuta intorno alle 3, Brunetti ha fatto un piccolo discorso a Perla, asfaltandola. Più volte la Vatiero, con superiorità e prepotenza, ha consigliato a Beatrice di lavorare su se stessa e altro ancora.

Mirko non ci sta, tanto che ha bacchettato l’ex fidanzata:

“Ma hai preso una Laurea in psicologia?! ‘Tu devi… fatti un’analisi, devi pensare a te, devi iniziare un percorso’. No, Perlì no, così no”

Perla e Mirko hanno poi trascorso la notte insieme nel Tugurio, dove pare che lui abbia proseguito il suo discorso. Infatti, questa mattina, la Vatiero ha parlato con Greta Rossetti, ammettendo di aver sbagliato con la Luzzi.

Intanto, ha fatto un discorso all’ex tentatrice anche Alessio Falsone. Quest’ultimo ha dimostrato lucidità in questa situazione, tanto che ha bacchettato Greta riferendosi all’intero gruppo che si è schierato così duramente contro Beatrice:

“Anche se avete ragione, passate dalla parte del torto! La gente gira il canale e vede 15 cristiani di 20 anni che urlano contro una signora. Torto marcio. Se io fossi in strada, mi fermerei. Io non sono d’accordo con le nomination che avete fatto ieri, perché avete torto e basta”

Grande Fratello, Anita Olivieri rischia la squalifica?

In queste ore si parla di quanto accaduto anche durante il confronto tra Anita Olivieri e il suo storico fidanzato Edoardo. Non è passato inosservato il momento in cui lui diceva di passare un fazzoletto alla gieffina, che si era emozionata nel rivederlo dopo cinque mesi. In realtà, i telespettatori fanno notare che si tratta di ben altro.

Infatti, quando Anita è tornata in salotto, si è seduta sul divano e ha iniziato a leggere un biglietto, quello che pare sia fatto passare da Edoardo come un fazzoletto. Tutti sanno che non è possibile riportare cose dall’esterno ai gieffini. C’è molta rabbia da parte del pubblico, che ora chiede la squalifica.

Edoardo ha avuto tutto il tempo per parlare con la Olivieri e non avrebbe avuto di certo bisogno di farlo con un biglietto. Per questo, molti pensano che ci sia scritto qualcosa che riguarda il percorso di lei nella Casa di Cinecittà.

La Olivieri era già stata messa con le spalle al muro quando sua mamma, nei mesi scorsi, le aveva fatto recapitare di nascosto un biglietto dall’esterno. Per punirla, Alfonso Signorini l’aveva spedita direttamente al televoto.

Ora, in quanto pare sia accaduto di nuovo, il pubblico chiede la squalifica di Anita.