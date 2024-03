GF: la vittoria di Perla delude Signorini. Stoccata finale di Beatrice

Il Grande Fratello è stato vinto da Perla Vatiero. Tutti davano per certo il trionfo di Beatrice Luzzi che a modo suo ha vinto lo stesso. Ai social e alla stampa la sua sconfitta non è andata giù tanto che la stanno incoronando come “vincitrice morale“.

Il motivo per il quale la Vatiero ha trionfato è chiaro a tutti: la storia con Mirko Brunetti. Anche perché il suo percorso è stato unicamente incentrato su questo. Nel best of della vincitrice non si è parlato di Perla, ma della sua coppia con Mirko. E anche nei servizi fotografici di rito il ragazzo si è preso con lei i meriti della vittoria. Dunque sembrerebbe che ciò che ha trionfato è l’amore che a questo punto si spera che duri altrimenti i telespettatori potrebbero vederlo anche in un altro reality.

Non è passata inosservata la reazione finale di Beatrice che con eleganza ha incassato il colpo, ma che non poteva non dire qualcosa di tagliente, come ha sempre fatto durante questi mesi.

“Allora ragazzi ha vino l’amore, speriamo che duri, oltre la finale“

nonono mi sto pisciando addosso LA concorrente fino alla finepic.twitter.com/Wxo9IGKZ3L — Paola. (@Iperborea_) March 26, 2024

Anche Alfonso Signorini si è dimostrato rammaricato per la vittoria della ragazza, tanto che appena tutti sono corsi da lei a festeggiare, le telecamere sono state puntate sull’abbraccio tra il conduttore e la Luzzi.

Alfonso le ha detto: “Mi dispiace, ci abbiamo provato“. Infatti è sin dalla prima puntata che non ha mai negato di provare grande stima e ammirazione per lei. Forse era tra coloro che più di tutti l’avrebbe voluta trionfare. In primis perché sarebbe stata una conclusione più dignitosa e di un certo livello per il programma.

L’inspiegabile vittoria di Perla Vatiero

Sui social c’è tanta amarezza e delusione. Obiettivamente questa è stata l’edizione di Beatrice Luzzi che ha retto intere puntate, nel bene e nel male. Ha saputo opporsi ad alcune scelte autoriali e si è vissuta tutto a pieno, anche i momenti più dolorosi come la morte del papà o i tradimenti da parte degli amici e dell’uomo che le ha spezzato il cuore.

Ha vinto Perla che aldilà della dinamica di coppia, nata a Temptation Island, non ha di certo dato esempio di cultura ed emancipazione. Ne è uscita una ragazza un po’ vittima della relazione e molto condizionata dai fan. Al tempo stesso ciò le ha fatto vincere il reality.

Non si sa quale sarà il futuro lavorativo di entrambe. Si mormora già che Mediaset abbia in serbo progetti per Beatrice che ha dimostrato in questi mesi la sua grande cultura ed intelligenza. Per Perla non si sa come finirà, immaginarla in tv è alquanto improbabile poiché ad oggi non ha le carte in regola per stare davanti ad uno schermo. Per quanto riguarda la sua storia d’amore il pubblico si augura che andrà a gonfie vele, soprattutto perché le ha fatto vincere il programma.