Riccardo Fogli, panico all’Isola per la prova ricompensa (che scatena la polemica)

Isola dei Famosi, attimi di panico per Riccardo Fogli durante la prova ricompensa

Sì, lo ammettiamo: anche noi abbiamo vissuto attimi di panico quando Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi veniva ripreso in lontananza dalle telecamere mentre si sfidava con gli altri naufraghi per la prova ricompensa. A un certo punto infatti sembrava che il cantante non si muovesse più e tra un grido e l’altro Alessia Marcuzzi ha chiesto ad Alvin cosa stesse succedendo; in realtà Riccardo si era semplicemente incastrato tra il tronco e la sabbia ed è dovuto intervenire proprio Alvin per liberarlo. A noi è sembrato di rivivere per un po’ di secondi quanto accaduto con Mercedesz Henger, e non solo a noi visto che sui social network è pieno di messaggi che stanno commentando il fatto. E non è successo solo questo peraltro durante la prova.

Isola, polemiche per le inquadrature sui costumi delle naufraghe

Se date un’occhiata a Twitter ad esempio sono in molti a contestare le particolari inquadrature della telecamera alle naufraghe, in particolare ad Ariadna Romero che sta già facendo parlare molto di sé non solo sull’isola. Se vi fate un giro per il Web noterete dei primi piani ai costumi che qualcuno ha reputato davvero volgari e che hanno quindi acceso gli animi della rete. Se da una parte insomma Riccardo Fogli sembrava svenuto, dall’altra le naufraghe facevano sbizzarrire gli internauti con post, tweet e storie Instagram: l’Isola è anche questo comunque e un po’ di polemica ci sta sempre, no? Tra l’altro a polemizzare ci si è messo pure Alvin, in difesa del quale è intervenuta anche la Marcuzzi.

News Isola dei Famosi, polemiche su polemiche per il reality show

A far discutere moltissimo la scorsa settimana è stata anche Soleil Sorgè che ha usato delle parole offensive contro i naufraghi, delle quali però non si è parlato in puntata. Si tratta insomma di puntate piuttosto movimentate che o per un motivo o per l’altro tengono banco tra gli argomenti del Web. Oggi avremmo volentieri rivisto Alessia Marcuzzi urlare il nome di Alvin a squarciagola ma per fortuna nonostante il malore accusato questa settimana Riccardo Fogli sembra più in forma che mai. Continuate a seguirci perché vi aggiorneremo su tutto!