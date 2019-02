Isola dei Famosi, Riccardo Fogli si sente male: portato dal medico per accertamenti

Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi, il cantante portato dal medico

Riccardo Fogli è senz’altro uno dei concorrenti più sorprendenti di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco perché in molti si saranno senz’altro preoccupati quando alla fine del day time la produzione ha fatto sapere che il cantante dei Pooh si è sentito improvvisamente debole ed è stato accompagnato dal medico. Nient’altro è stato comunicato al pubblico a casa, anche se la speranza è che non si tratti di nulla di grave perché Fogli sta affrontando il reality show di Canale 5 nel migliore dei modi e sarebbe un peccato se fosse costretto ad abbandonare.

Isola dei Famosi, Riccardo Fogli già sotto controllo con Sarah Altobello

Ricordiamo che all’Isola dei Famosi Riccardo Fogli si è già sottoposto a dei controlli quando assieme a Sarah Altobello accusò nausea e vomito dopo aver mangiato il bulbo di una pianta di cui non sapevano nulla. “Sembra radicchio, una delizia”, aveva commentato Fogli mentre la mangiava, senza sapere minimamente che da lì a poco sarebbe stato visitato da un medico assieme alla Altobello per via dei forti dolori accusati. Niente di grave comunque, anche se entrambi dovevano ancora riprendersi del tutto: non sappiamo se questa debolezza improvvisa sia legata a quel bulbo ma aspettiamo ulteriori comunicazioni dall’Isola.

News Isola 2019, le ultime novità sui concorrenti

Riccardo non è il primo a sentirsi male all’Isola dei Famosi: a farcelo capire è stato ad esempio un altro concorrente che in diretta ha raccontato di essere svenuto. L’edizione continua insomma a tenere col fiato sospeso i telespettatori, che però non la stanno premiando affatto, visti i dati auditel: oltre alle questioni che hanno interessato Riccardo, non ultima quella sulla sua debolezza fisica, si continua a parlare del complotto di Marina La Rosa e sono davvero tante le polemiche scatenate dopo la sua ammissione notturna. La prossima diretta insomma sarà ghiottissima di argomenti di cui discutere. Si spera a beneficio dello share.