Puntate Isola dei Famosi, Ghezzal e Ariadna sempre più vicini: lo sfogo improvviso

Isola dei Famosi puntate, cosa c’è tra Ariadna e Ghezzal?

Gli occhi dei telespettatori dell’Isola dei Famosi sono tutti puntati su Ariadna Romero e Ghezzal dopo quanto accaduto in diretta. Ricapitoliamo tutto: la naufraga non ha reagito benissimo alle parole di Francesco Acerbi, calciatore con cui si stava frequentando prima dipartire per l’Isola dei Famosi, perché anche se lui non glielo aveva promesso lei si aspettava che l’avrebbe aspettata. Il vuoto lasciato da Acerbi potrebbe essere ben presto rimpiazzato proprio da Ghezzal che sembra molto preso dalla naufraga e che non le ha mai risparmiato attenzioni e gentilezze: difatti non lo abbiamo notato solo noi ma anche tutti i naufraghi che li hanno visti tornare dalla Isla Bonita.

I bei momenti di Ariadna e Ghezzal alla Isla Bonita

Qui Ariadna e Ghezzal hanno passato insieme la notte su un letto comodissimo e si sono alzati senza la preoccupazione di non potersi fare colazione e doccia come si deve: come sapete infatti, la Isla Bonita è attrezzata per tutto ed è un piccolo paradiso per i naufraghi che vi sbarcano. “Mi sento un po’ in vacanza – ha infatti dichiarato in confessionale la Romero –, nel senso che sono stata molto fortunata. Sono in un paradiso in questo momento. Sicuramente mi fa piacere avere una persona vicino qua. Questa è una esperienza veramente tosta. Ghezzal dall’inizio mi ha un po’ protetta e si è preso cura di me. Questo lo apprezzo tantissimo”. E pensare che mentre loro erano a godersi la Isla Bonita tra i naufraghi stava succedendo il finimondo: da una parte infatti Marina ha discusso animatamente con Jo Squillo e ha confessato la strategia che sta facendo parlare tutti, e dall’altra Soleil ha davvero superato ogni limite usando parole assurde contro alcuni naufraghi.

Lo sfogo di Ariadna Romero su Acerbi con Ghezzal

Ariadna ha avuto anche modo di riflettere sull’Isola: “Qual è il problema mia nella vita – si è chiesta retoricamente parlando con Ghezzal –? Voglio tutto subito: mi piace una cosa e vado come un treno”. Il riferimento era proprio ad Acerbi, con cui la frequentazione sembra quindi essere finita davvero. “Io ieri – ha spiegato la Romero – ho ricevuto un video, ci tenevo molto a questa persona. Ci sono rimasta male perché io ci tenevo… Ciò non vuol dire che lui mi abbia fatto un torto. Ci ho voluto credere io. Non posso dare tutto subito…”. “La pazienza – le ha consigliato Ghezzal – è la più grande qualità che vai a sviluppare all’isola. Un’esperienza così del male non ti può fare: ti può soltanto portare qualcosa”.

Ghezzal leader: è pace con Luca Vismara

I naufraghi hanno assistito compiaciuti al ritorno di Ghezzal dalla Isla Bonita e se qualcuno ha sottolineato che “è tornato con un sorriso da trentadue denti, è un uomo nuovo” qualcun altro ha messo in evidenza che è “uno spettacolo, rinato. Evidentemente c’è su quell’isola un’aria magica”. Ghezzal adesso è leader e ha iniziato molto bene la sua settimana dopo essersi rilassato con Ariadna: è andato infatti a parlare con Luca Vismara in segno di pace e gli ha chiesto di ritrovare i valori dell’inizio. “Mi ha esortato – queste le parole di Vismara – a tornare ad avere dei valori che erano quelli dell’inizio, cioè a stomaco pieno che è più facile”. Intanto continuiamo ad avere gli occhi puntati su Riccardo Fogli che si è sentito male ed è stato portato dal medico: non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.