Anticipazioni Isola dei Famosi, Marina ammette complotto: Jo Squillo è una furia

Isola dei Famosi anticipazioni, Jo Squillo contro Marina La Rosa

Di notte c’è stato il tanto atteso chiarimento all’Isola dei Famosi tra Marina La Rosa e Jo Squillo dopo che la prima ha deciso di non salvare la seconda ma Luca Vismara per un motivo ben preciso. A raccontare tutto è stato Stefano Bettarini a Kaspar Capparoni sull’Isola che non c’è dicendogli chiaramente di aver sentito di nascosto Marina dire a Jo che non l’avrebbe salvata perché altrimenti lei avrebbe salvato lui. In tanti stanno parlando di questo complotto della La Rosa ai danni di Bettarini e nel day time per un bel po’ si è parlato proprio tra i rapporti dei naufraghi dopo quello che è successo. Veniamo subito al dunque e prestate attenzione perché gran parte di quanto emerso oggi pur non rappresentando delle vere e proprie anticipazioni vi fa capire senz’altro cosa vedremo nelle prossime puntate.

Anticipazioni Isola dei Famosi: il piano di Marina svelato di notte

Marina ha spiegato tutto alla Squillo di notte: “Dovevo scegliere: sapevo che se sceglievo Luca, Luca avrebbe scelto le ragazze; se sceglievo te non sceglievi né Luca né le ragazze”. Pura strategia insomma, anche se bisogna riconoscere a Marina che aveva già dichiarato di voler tutelare i più giovani durante le nomination. “Il dolore – ha commentato ironicamente una Jo molto provata – scivola via. Ma secondo te – si è poi innervosita parecchio – non mi dispiace? Non si fa così, altro che sorelle! Ho imparato! Io non lo avrei mai fatto. Io ti sostengo in ogni caso, anche se tu avessi fatto una scemenza ti avrei sostenuto”. “Possiamo ammettere che c’è della diversità – le ha chiesto Marina –? Dammi un bacio. Andiamo a dormire, amore”. Il complotto ai danni di Bettarini c’è stato insomma, e Stefano lo sa bene.

News Isola dei Famosi, Stefano Bettarini furioso

L’ex di Simona Ventura, ora felicemente fidanzato con Nicoletta Larini, ha infatti continuato a ribadire la sua delusione: “Io – queste le sue parole – ieri avrei nominato Marco fino a quando Marina non ha detto quella cosa a Jo che mi ha fatto subito tappare la vena. Te non hai scelto Jo perché lei non avrebbe scelto me? Marina La Rosa – ha poi detto in confessionale – mi ha escluso nella reazione a catena: è ora di fare la finita di fare la carina”. Anche Marco Maddaloni è uscito con le ossa rotte dalla diretta di giovedì, e infatti con Marina ne ha parlato per parecchio tempo: “Io non ho mai detto non faccio strategie. Io sto qui per vincere. Solo che seguo le regole, quello sì. Sono il santone di Forcella? Ma quando mai! Mi ritengo abbastanza furbo come persona”. “Certo – ha risposto la naufraga – un altro conto è apparire il machiavellico crudele della situazione”.

Le ultime notizie sui concorrenti dell’Isola dei Famosi

Intanto Riccardo Fogli è stato portato dal medico perché non si è sentito bene all’improvviso e continuano a far parlare di sé sia Ghezzal sia Ariadna Romero per quanto accaduto nella Isla Bonita. Ovviamente nessuno si è dimenticato di Soleil Sorgè che proprio oggi se ne è uscita con un’altra delle sue che farà davvero arrabbiare i naufraghi. Restate con noi perché non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!