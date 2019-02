News Isola dei Famosi, Soleil fuori controllo: insulti pesantissimi agli altri naufraghi

Isola dei Famosi news, un day time di fuoco per Soleil Sorgè

Se Soleil Sorgè non esistesse bisognerebbe inventarla. O forse no, visto che all’Isola dei Famosi ha superato davvero ogni limite avendo parlato malissimo dei naufraghi e usato parole inutilmente cattive nei loro confronti. Da giorni la Sorgè continua a farsi notare per il suo temperamento e per un atteggiamento che effettivamente può innervosire chi non ama le persone particolarmente in vista: un conto però è essere esuberanti ed egocentrici, un conto è trattare i naufraghi come fossero delle battigie (tanto siamo in tema…). Ma vediamo subito cos’è successo nel day time di oggi perché siamo sicuri che queste parole non passeranno inosservate nella prossima diretta.

News Isola dei Famosi, Jo Squillo scatena Soleil

“In realtà – queste le parole di Jo Squillo all’ex fidanzata di Luca Onestini sull’esperienza all’Isola – abbiamo il dovere di fare questo esperimento sociale di stare insieme”. Non contenta di quanto accaduto la notte prima, Jo voleva far capire a Soleil che un reality come L’Isola offre anche un’occasione per impegnarsi a far squadra con persone che non vanno a genio. Durante il suo discorso Jo ha anche dato per scontato che Soleil stesse antipatica un po’ a tutti. Non l’avesse mai fatto perché Soleil è partita in quarta con uno dei suoi soliti discorsi: “Soltanto a quattro persone in particolare, questa cosa di generalizzare mi ha stancato”. “Non è la prima volta – ha poi raccontato Jo durante uno dei suoi confessionali – che a Soleil parlo in modo schietto delle dinamiche che ha creato per entrare in una comitiva e in un gruppo già consolidato”. Detto in altri termini: Jo ama le cattive ragazze ma sa bene che Soleil ha esagerato nei suoi comportamenti.

Ultime notizie Isola 2019: “Inferiorità di ragionamento”, Soleil perde il controllo

“Ho provato – queste le altre parole della Sorgè alla Squillo – ad ascoltare e a chiedere e le loro risposte sono state puntualmente troppo non costruttive. Non riuscivano proprio a capire la domanda, ho visto proprio delle inferiorità di ragionamento su determinate cose”. Insomma chi non la capisce ha una capacità intellettiva inferiore. Cosa che Jo non ha gradito particolarmente, visto che in confessionale ha poi ammesso che “non è facile parlarle, bisogna essere più umili”. Abbiamo capito che Jo sta cercando di andare d’accordo con tutti ma siamo quasi convinti che non riuscirà a resistere più a queste esagerazioni della Sorgè, anche perché tra Riccardo che si è sentito male e la piccola discussione con Marina l’aria si sta facendo pesante anche per lei. Ora abbiamo tutti gli occhi puntati sui due naufraghi Ghezzal e Ariadna dopo quanto accaduto su Isla Bonita, ma tenete d’occhio anche la Squillo perché solo lei come poche potrà regalarci discussioni, litigi e chiarimenti unici. Noi ovviamente vi terremo aggiornati!