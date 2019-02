Soleil e Jeremias infiammano l’Isola, Marco incastrato e Luca esausto: “Svenuto”

Isola 2019, Soleil protagonista della sesta puntata

Soleil è stata ancora una volta protagonista dell’Isola 2019 e c’era da aspettarselo in realtà, visto che la concorrente ha una personalità piuttosto forte e le sue provocazioni hanno infiammato il gruppo da quando è naufragata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha fatto tanto discutere per la sua storia con Luca Onestini, ha dato il via alla puntata parlando del suo rapporto con Jeremias Rodriguez, della gelosia che prova (e che nasconde) e anche di ciò che è accaduto col gruppo. Avrete senz’altro visto infatti che la concorrente ha litigato con Luca Vismara e che con lei si sono schierati sia Ghezzal sia Marco Maddaloni: Alessia Marcuzzi è passata dalla storia con Jeremias proprio a questi litigi continui. Veniamo al dunque.

Jeremias e Soleil: Ariadna terza incomoda?

“Noi argentini – così Jeremias ha chiarito la battuta che ha fatto scoppiare in lacrime Ariadna in settimana – abbiamo un altro modo di scherzare, siamo due culture diverse. Io sono un po’ così…”. E a Soleil in effetti Jeremias piace proprio così anche se quello che ha fatto non le è piaciuto per niente: difatti gli ha fatto una scenata di gelosia che in molti tuttavia non hanno proprio capito. Soleil comunque si è trovata a dover dar conto non solo del suo atteggiamento nei confronti di Jeremias ma anche della lite esplosa con Luca Vismara che non è certo uno che si nasconde dietro a un dito, come invece fanno molti naufraghi. “Soleil – ha spiegato Luca ad Alessia Marcuzzi – ha un modo di dire le cose che è sbagliato. Faccio una premessa: dopo la prova ricompensa sono svenuto ed è normale che dall’inizio sono più debole, però mentalmente ci sono abbastanza stato. Mi ha vomitato addosso delle cose che non mi aveva mai detto prima”.

Luca Vismara contro tutti: l’ex “amico di Maria” non le manda a dire

“Una scena veramente brutta – ha poi continuato Vismara – è stata quella di Ghezzal e Marco [che aizzavano Soleil contro di lui dandole ragione, ndr]. Io sono abituato a dire le cose in faccia in modo anche brusco ma le ho sempre detto. Se questo era il vostro pensiero – ha infine chiesto retoricamente il cantante – perché non l’avete detto?”. Il naufrago non ha neanche gradito la presa di posizione della Squillo che durante la lite aveva spinto Soleil a far notare come fosse lei la leader e che tutti avrebbero dovuto adeguarsi. “Secondo me – si è così giustificata la Sorgè – lei è la leader. A me piacciono anche le cattive ragazze. Lei è stata capace di farsi odiare. Certo, una vera leader non deve solo farsi odiare ma deve anche farsi amare. E in questo Soleil non è ancora capace. Mi intrigano anche le cattive ragazze che certe volte dicono anche delle verità scomode”. Non è stato della stessa opinione Stefano Bettarini che ha sottolineato come “Soleil ha creato tensione nel gruppo. Con l’arrivo di lei è stato un tornado”.

Brutta figura per Marco Maddaloni all’Isola dei Famosi

Grandi polemiche anche su Marco Maddaloni, accusato di fare il burattinaio e di pensare a complotti per vincere: le sorelle Mihajlović gli hanno fatto notare infatti che a loro non aveva mai detto che fossero ingombranti e che quindi si impegnassero poco. Marco ha cercato di difendersi ma ne è uscito con le ossa rotte: è stato evidente a tutti in effetti il suo gioco. In sua difesa è subito intervenuta Soleil che ha sottolienato che “lui ha una personalità da leader” e che anche se è “molto strategico e pensa al gioco costantemente” gli altri agiscono per conto proprio e non ne sono poi così tanto influenzati. Siamo ancora agli inizi del percorso di Soleil e il gruppo sta già subendo la sua personalità: non osiamo immaginare cosa succederà fra qualche settimana.