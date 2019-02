Ariadna Romero fidanzato, la naufraga in lacrime all’Isola: che succede fuori?

Fidanzato Ariadna Romero: niente di ufficiale ma qualcosa di importante

La reazione di Ariadna Romero all’Isola dei Famosi ci è parsa sin da subito spropositata anche se a ben pensarci la naufraga potrebbe aver esasperato quanto accaduto trovandosi in un reality show molto difficile da vivere. Precisiamolo subito: Ariadna non è fidanzata ma sta conoscendo qualcuno fuori, quindi anche se alla fine la differenza conta poco, soprattutto alla luce di quanto abbiamo visto nel day time di oggi, non si parla di niente di ufficiale ancora. Cos’è successo esattamente? Perché la battuta di Jeremias Rodriguez sta facendo tanto discutere?

La battuta di Jeremias Rodriguez che non è piaciuta

In realtà Jeremias non ha detto nulla di che: nel day time infatti si è visto semplicemente che i due, lui e Ariadna, vanno molto d’accordo soprattutto per la vicinanza delle loro culture, e successivamente qualche spezzone ci ha fatto vedere che sono andati insieme a pesca di ricci con Soleil Sorgè. A quel punto Jeremias ha fatto una battuta un po’ spinta, però non riferita a nessuna delle due concorrenti, che ha scatenato il caos. Si è subito visto infatti il naufrago andare a parlare con Ariadna dopo la pesca e chiederle scusa perché – ha detto lui – “ho sbagliato la battuta”. Nessuno sbaglio, in realtà: forse qualcuno avrebbe potuto accusare Jeremias di essere stato volgare ma a parte questo non capiamo perché la sua battuta abbia scatenato questa reazione. Forse i naufraghi avrebbero dovuto scaldarsi di più per quello che è successo dopo, diciamocelo!

Ariadna in lacrime pensa al suo ragazzo: “Cosa che poteva essere fraintesa”

Ariadna ad ogni modo ha spiegato che non vuole perdere questa persona: dopo aver detto a Jeremias di essere consapevole del fatto che la battuta “tu l’hai fatta con tutta l’ingenuità del mondo” si è sfogata in confessionale parlando della persona che sta frequentando fuori. “Io – ha spiegato la ragazza – di qua non ho nessuna relazione, però sto conoscendo una persona a cui ci tengo e Jeremias ha detto una cosa che poteva essere fraintesa”. Jeremias peraltro non ha dovuto scusarsi solo con Ariadna ma anche con Soleil che si è resa protagonista di una scenata davvero immotivata. Nella prossima diretta insomma ne vedremo delle belle, anche perché le anticipazioni non promettono nulla di buono!