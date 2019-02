Anticipazioni Isola dei Famosi: Giorgia Venturini eliminata? Riccardo Fogli provato

Isola dei Famosi anticipazioni: Giorgia Venturini eliminata?

Mancano ancora due giorni alla puntata serale dell’Isola dei Famosi ma le anticipazioni, quelle no: non mancano. Stando a quanto abbiamo visto nel day time infatti pare che la prossima eliminata sarà proprio Giorgia Venturini e l’impressione che abbiamo in realtà è che se non dovesse succedere sarà proprio lei a lasciare il reality show di Alessia Marcuzzi. Perché ne siamo così convinti? Oggi la concorrente è stata molto chiara e quasi in lacrime ha ammesso di non avere più le forze per continuare un percorso del genere: “Devo fare tutto molto rallentato. Ci sono in nomination persone che meritano di andare avanti – queste le sue parole –. Non mi sento bene – ha poi aggiunto –. Ritengo che sia giunta l’ora di lasciare questa isola”.

Anticipazioni Isola 2019: televoto tra Marco, Luca e Giorgia

Poteva essere più chiara la Venturini? Per noi no. In realtà sembra essere piuttosto prevedibile una sua eliminazione, visto che anche se nei televoti in genere perdono sempre quelli più in vista la naufraga non sembra avere vie di scampo prima contro Marco Maddaloni, tra i candidati alla vittoria di quest’edizione, poi contro Luca Vismara, contro il quale oggi si sono scatenati tutti: uno spettacolo inguardabile che speriamo faccia riflettere il gruppo che lo ha attaccato dopo il ritorno di Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez.

News Isola dei Famosi: anche Riccardo Fogli abbandonerà?

All’Isola lacrime anche da parte di Riccardo Fogli che parlando con Stefano Bettarini ha ammesso di sentire moltissimo la mancanza di sua moglie; in confessionale ha ammesso che “con Bettarini abbiamo parlato di questo teneramente come fossimo due vecchi compagni di scuola”. Non è da escludere quindi che tra i prossimi ad abbandonare il reality di Canale 5 figuri proprio lui, l’ex storica voce dei Pooh. Intanto tutti continuiamo a chiederci: la battuta di Jeremias ha davvero creato problemi fuori ad Ariadna Romero? E Soleil soprattutto perché ha fatto quella scenata? Non ci resta che attendere la prossima diretta.