Isola dei Famosi, è guerra ormai: Luca Vismara sbotta “Mi hanno sparato addosso”

Luca Vismara e Soleil Sorge litigano all’Isola dei Famosi

Se fino a qualche tempo fa si poteva credere che i naufraghi andassero tutto sommato d’amore e d’accordo, fatta eccezione per le solite discussioni nate ora per la macchina del riso o per altri motivi, dopo il day time di oggi crediamo che ci sarà davvero poco di cui star tranquilli. In effetti il ritorno di Soleil Sorgè e di Jeremias Rodriguez ha scatenato un caos assurdo all’Isola dei Famosi ed è evidente che i gruppi si divideranno ben presto. Tutto è nato a causa di un battibecco neanche troppo acceso fra Luca Vismara, che dovrebbe essere ancor più tagliente quando parla con Soleil, e quest’ultima che in quanto leader continua a dare ordini a destra e a manca non senza irritare particolarmente alcuni dei naufraghi. Vi facciamo subito il resoconto di ciò che è successo.

Soleil polemizza sull’Isola: “Questo gruppo non vuole far nulla”

Soleil ha chiesto inizialmente chi volesse andare a pesca di ricci ma ha ricevuto un rifiuto da tutti, Luca compreso, perché a nessuno andava di mangiare ricci e quindi lei, Ariadna Romero e Jeremias avrebbero potuto mangiarseli senza problemi. In confessionale si è subito vista una Soleil piuttosto indispettita che pur avendo lasciato a tutti la possibilità di non pescare ha comunque notato che certi concorrenti non vogliono far nulla: “Credo – queste alcune delle parole della ragazza – che questo gruppo non abbia voglia di fare nulla. Non gradiscono ricevere ordini da me. Ho vinto io, quindi dovranno ascoltare”. Il riferimento era anche a Luca, contro il quale in effetti Soleil si è scagliata subito dopo: “Sei venuto per fare permanenza breve?”, gli ha chiesto con tono provocatorio. “Sei insopportabile”, ha risposto subito Luca, a cui Soleil ha controbattuto con una risposta altrettanto chiara: “Sei veramente nullafacente”. E pensare che solo poco prima Ariadna era finita in lacrime…

Luca reagisce: “Sei pazza”, l’ex di Amici senza freni

“Anche a me – ha spiegato poi Soleil – piacerebbe non fare nulla, eppure io sto sveglia per il fuoco. In questo caso ho notato che Luca e anche voi vi adagiate molto”. “Il problema – hanno spiegato le figlie di Mihajlović – forse è suo, si pone proprio male. Fa la superiore quando superiore non è”. “Tu – ha rincarato la dose Luca durante la discussione con Soleil – non sei nessuno e sei inutile in questo contesto”. “Sei inutile in questo posto”, questa la risposta di Soleil, poi chiamata “pazza” dall’ex di Amici. “Io – spiegherà in confessionale Luca – ho fatto poco costantemente, così come volevo affrontare l’Isola”. Il punto è che contro Luca si sono schierate altre due o tre persone tra cui Ghezzal che lo hanno sorpreso in negativo.

Isola 2019, i naufraghi senza freni: Soleil rompe gli equilibri

“Tolta la macchina del riso – queste le parole del cantante – non fate niente dalla mattina alla sera anche voi”. “Tutti quanti – ha poi ipotizzato il ragazzo – avranno sparlato durante la settimana e alla prima occasione mi hanno sparato addosso tutti i loro pensieri”. Una giornata da dimenticare insomma per tutti i naufraghi, anche perché non è stato certo l’unico momento negativo di questo day time: abbiamo visto infatti anche Soleil fare una scenata assurda e qualcuno sembra essere pronto ad abbandonare il programma senza passare per il televoto. La prossima diretta sarà sicuramente ghiottissima!