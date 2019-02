Isola 2019, la scenata improvvisa di Soleil: “Ho avuto paura”, Jeremias senza parole

Jeremias e Soleil all’Isola 2019: è amore tra i due naufraghi?

All’Isola 2019 Soleil e Jeremias sembrano affiatatissimi e lo dimostrano day time dopo day time. Certo, i due naufraghi sembrano non aver ancora convinto parte del pubblico a casa ma sarà il tempo a dirci se la loro frequentazione sia davvero genuina oppure no. Al momento li vediamo bene insieme e a farcelo capire è stata proprio Soleil Sorgè in questo day time quando ha raccontato che non si sarebbe mai aspettata di conoscere un ragazzo così. “Ho fatto bene – queste alcune delle sue parole nel confessionale – a scegliere Jere. C’è sicuramente una fortissima chimica, un forte trasporto. Non me lo sarei mai aspettato. La cosa che ho scoperto è stata una dolcezza e una simpatia assurda che sinceramente non gli attribuivo più di tanto. Potevo aspettarmi questo? No. Per me questa – il riferimento è ai bei giorni che hanno vissuto sulla Isla Bonita – è l’essenza della felicità“.

La scenata di gelosia di Soleil Sorgè: “Ho avuto paura”

“Abbiamo mangiato, siamo stati bene – queste le parole di Jeremias Rodriguez quando con Soleil ha ricevuto il biglietto in cui c’era scritto che avrebbero dovuto lasciare l’isola –… Sarà difficile non tornare carichissimi. Gli altri non saranno felicissimi. La verità è che no: non mi dispiace”. In effetti l’arrivo di Soleil a Playa Uva ha scatenato liti a non finire e ha fatto un po’ scricchiolare il suo rapporto con Jeremias: il ragazzo infatti è andato a pescare ricci assieme a lei e Ariadna, e mentre parlavano ha fatto una battuta un po’ spinta che ha mandato in crisi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Non mi sono ingelosita – queste le parole della Sorgè –: avuto paura perché l’ho visto scherzare [su certi argomenti ndr]”. Così come stanno avendo paura alcuni naufraghi per la diretta di mercoledì. O forse di più.

All’Isola dei famosi è guerra tra naufraghi: il gruppo si spacca definitivamente

Jeremias e Soleil continuano quindi a vivere felici questo accenno di storia d’amore, e lui in realtà ci sembra molto più calmo del solito. Dopo la scenata improvvisa di Soleil infatti ha confessato di aver fatto “una battuta sbagliata” perché “siamo culture diverse e a volte facciamo un po’ di fatica: io a farmi capire e lei a capire me”. Nessun attacco d’ira quindi e tutto è tornato come prima. Peccato che nel frattempo Ariadna sia finita in lacrime perché sembra che questa battuta possa averle procurato problemi fuori, e che la giornata sia stata piuttosto pesantuccia per qualche naufrago: all’Isola 2019 infatti è scoppiata una guerra tra due fazioni che farà molto discutere in puntata. Avete saputo, sì?