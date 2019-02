Alvin all’Isola 2019 non è più lo stesso: al pubblico non sfugge il cambiamento

Isola dei famosi 2019, Alvin non è più lo stesso: il cambiamento dell’inviato

Durante la settima puntata dell’Isola dei famosi 2019 Alvin si è mostrato in un modo diverso dal solito. Al pubblico non è sfuggito il cambiamento dell’inviato, ma cosa ci sarà sotto? Forse niente, forse qualcosa effettivamente lo ha scosso. Ma cosa è successo? Gli appassionati del reality show aspettavano con ansia il ritorno di Alvin come inviato, ma in questa edizione sembra essere leggermente cambiato. Le sue abilità e la sua preparazione come inviato è fuori discussione, tuttavia sembra essere un tantino più irascibile del solito. Sui social network in molti hanno scritto commenti in tal senso, e non solo.

Alvin all’Isola 2019 è cambiato? Cosa è successo all’inviato

Durante la puntata, Alvin ha più volte alzato la voce per farsi ascoltare dai naufraghi. Prima lo ha fatto durante l’enorme discussione nata sulla questione delle lumache, in cui tutti urlavano la voce. In particolare, Alvin ha ripreso più volte Paolo Brosio, anche usando dei modi un tantino bruschi e il pubblico non ha potuto fare a meno di notarlo. Ma anche durante la prova ricompensa è successa una cosa abbastanza simile. Innanzitutto, gli utenti dei social hanno commentato qui e là sui profili ufficiali dell’Isola dei famosi scrivendo che Alvin non ha spiegato bene la prova. Effettivamente, i naufraghi erano un tantino in confusione. Inoltre, Alvin ha ripetutamente ripreso i concorrenti durante il gioco. Prima perché magari qualcuno non era nella giusta posizione, poi perché non rimanevano nelle loro postazioni.

Isola 2019: Alvin riprende i naufraghi, interviene anche Alessia Marcuzzi

È successo infatti che Riccardo Fogli si sia trovato in seria difficoltà sotto un tronco e Brosio e Jeremias volessero intervenire, pensando si stesse sentendo male. Lo avrebbe aiutato nel gioco, però, così Alvin gli ha intimato di tornare al suo posto. Anche a fine gioco Jeremias stava raggiungendo Riccardo e ancora una volta l’inviato dell’Isola 2019 ha alzato la voce. Giunto ormai al limite, Alvin ha alzato la voce per farsi ascoltare. Alessia Marcuzzi ha voluto dare una mano al suo braccio destro, ricordando ai naufraghi che devono dargli ascolto e non prendere iniziativa, altrimenti si crea solo una grande confusione. Alvin all’Isola dei famosi come inviato è sempre molto paziente e in grado di farsi ascoltare senza alzare la voce o rimproverare i naufraghi. Il cambiamento di quest’anno, o almeno di questa puntata, sarà dovuto al cast particolarmente indisciplinato?