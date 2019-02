Isola dei famosi, settima puntata di mercoledì 27 febbraio 2019: l’eliminato

Il gruppo all’Isola dei famosi 2019 si è ormai spaccato in due e le discussioni non sono mancate stasera, 27 febbraio. Da una parte ci sono Soleil e Jeremias, con l’appoggio e il sostegno (silenzioso, in parte) di Riccardo Fogli, Marco Maddaloni, Ghezzal e pure Jo Squillo. Dall’altra ci sono tutti gli altri, che però hanno rapporti anche con gli altri quattro. Con la coppietta dell’Isola invece solo fuoco e fiamme. La settima puntata dell’Isola 2019 si è appena conclusa e questo è il primo dato emerso, mentre l’eliminato non ha sorpreso più di tanto. Le sorelle Mihajlovic hanno lasciato il gioco: in nomination con Luca e Riccardo, il pubblico le ha eliminate con il 52% dei voti (31% per Luca, 17% per Fogli).

Isola 2019, nominati settima puntata: Jeremias, Luca e Marina

Tra il panico dovuto a Riccardo Fogli e le improbabili storie d’amore che potrebbero nascere, in particolare tra due concorrenti, Alessia Marcuzzi ha affrontato tutte le discussioni della settimana. Potremmo considerarle risolte? Difficile, a giudicare dalle nomination della settima puntata. Intanto, alcuni concorrenti particolarmente indisciplinati hanno fatto perdere la pazienza ad Alvin! I nominati della settima puntata dell’Isola 2019, del gruppo almeno, sono Jeremias e Luca. Queste tutte le nomination:

Jo Squillo – Luca Vismara;

Sarah Altobello – Ghezzal;

Marina La Rosa – Jeremias Rodriguez;

Paolo Brosio – Jeremias Rodriguez;

Marco Maddaloni – Luca Vismara;

Ariadna Romero – Jo Squillo;

Jeremias Rodriguez – Luca Vismara;

Ghezzal – Luca Vismara;

Aaron Nielsen – Jeremias Rodrigurz;

Luca Vismara – Ghezzal;

Riccardo Fogli – Ariadna Romero.

Settima puntata Isola dei famosi 2019: la nomination del leader

La prova leader tra Soleil e Aaron è stata vinta da Soleil, che sarà il pirata della settimana. In qualità di leader, la sua nomination ha mandato dritto al televoto Marina insieme a Jeremias e Luca per la prossima eliminazione. Ci aspetta una nuova settimana ricca di scontri all’Isola dei famosi, questo ormai è certo. Vi ricordiamo, infine, che l’appuntamento con il reality show è per lunedì prossimo, 4 marzo.