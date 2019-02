Ariadna e Ghezzal, è nata una coppia? Arriva la risposta dei naufraghi

Ariadna e Ghezzal, è nata un’altra coppia all’Isola dei Famosi? I due naufraghi rispondono in diretta

Tra Ariadna Romero e Ghezzal sta nascendo l’amore all’Isola dei Famosi? L’interesse dei telespettatori è puntato su questa presunta coppia. I due naufraghi, in questi giorni, hanno fatto notare di provare una certa simpatia reciproca. La scorsa settimana, Ariadna è rimasta molto male di fronte alle dichiarazioni del calciatore Francesco Acerbi, con cui si stava frequentando prima del reality. Dopo essere stata informata su quanto raccontato dal ragazzo, la naufraga sembra aver ritrovato la serenità proprio a fianco a Ghezzal. Quest’ultimo, in quanto leader, l’ha invitata a trascorrere la notte sull’Isla Bonita. Qui hanno potuto godere di alcuni privilegi, come la colazione. I due, non appena sono tornati dagli altri naufraghi, hanno subito mostrato dei gran sorrisi. Infatti, entrambi ammettono di aver trascorso dei momenti di grande serenità. “Ghezzal dall’inizio mi ha un po’ protetta e si è preso cura di me. Questo lo apprezzo tantissimo”, aveva dichiarato Ariadna durante questa settimana. Ed ecco che, nel corso della diretta del 27 febbraio, Alessia Marcuzzi cerca di scoprire cosa c’è tra di loro.

Ariadna e Ghezzal, c’è del tenero tra loro: l’imbarazzo non passa inosservato

Alessia manda in onda un filmato che riguarda Ariadna e Ghezzal, i quali si trovano soli nella postazione nomination. Qui i due appaiono abbastanza imbarazzati. In particolare, l’ex calciatore mostra tutto il suo affetto nei confronti della bella naufraga, riferendosi alla scelta di portare proprio lei sull’Isla Bonita: “Aveva bisogno, io quando vedo le persone felici sono felicissimo. Le faccio i complimenti per questa settimana”. Nel frattempo, entrambi si lasciano andare a qualche piccola risata, poiché l’imbarazzo diventa sempre più forte. Alessia non si accontenta di questa dichiarazione e chiede ad Ariadna se c’è qualche speranza di vederla insieme a Ghezzal.

Ariadna e Ghezzal sempre più vicini: la naufraga parla solo di amicizia, ma non convince

“Siamo amici, ci vogliamo bene”, afferma Ariadna ridendo. La naufraga è visibilmente imbarazzata e fa intendere che, in realtà, tra loro c’è qualcosa in più di un’amicizia. Infatti, a confermare che c’è dell’altro, ci pensa proprio Ghezzal, che mentre parla Ariadna fa intendere che quest’ultima sta dicendo una bugia. Sembra proprio che sia in corso un flirt tra l’ex calciatore e la modella. Intanto, sempre nel corso della diretta, un gesto di Ghezzal infastidisce non poco Alda D’Eusanio.