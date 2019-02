Ghezzal all’Isola, un gesto poco carino fa arrabbiare Alda D’Eusanio

Ghezzal all’Isola dei Famosi: un gesto poco carino in diretta infastidisce Alda D’Eusanio

Ghezzal è uno dei naufraghi che cerca sempre di tenersi lontano dai litigi che avvengono all’Isola dei Famosi. Nel corso di questa settimana l’ex calciatore si è ritrovato a dover assistere spesso alle liti tra i suoi compagni, in quanto leader. Con questo ruolo è stato molto apprezzato dal gruppo, sebbene abbia avuto qualche piccola discussione. Nonostante ciò, il filmato mandato in onda da Alessia Marcuzzi fa notare come Ghezzal cerchi di risolvere le questioni nate tra i suoi compagni. Il suo scopo non viene raggiunto e in diretta ammette di non aver mai notato la presenza di due gruppi all’interno del programma. Infatti, si sono creati ben due gruppi sull’isola. Da una parte vediamo Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, mentre dall’altra il resto dei concorrenti. Riccardo Fogli, Marco Maddaloni e Ghezzal sembrano essere abbastanza neutrali. Il leader della settimana, però, dopo il filmato viene rimproverato duramente da Alda D’Eusanio. L’opinionista in studio nota un gesto poco carino del bel naufrago, che la costringe a riprenderlo in diretta.

Ghezzal si tocca il naso mentre parla Alda D’Eusanio: l’opinionista non le manda a dire

Duro rimprovero per Ghezzal, che si ritrova in leggero imbarazzo durante la diretta del 27 febbraio. L’opinionista interviene per dire la sua dopo il filmato che vede protagonista il leader della settimana. L’ex calciatore, intanto, sembra mettere il dito dentro il naso. Alda becca il naufrago mentre commette questo gesto e subito lo rimprovera: “Non ti scaccolare il naso mentre parlo Ghezzal. Che ti faccio questo effetto?”. La D’Eusanio mostra tutta la sua disapprovazione e il suo tono fa capire a Ghezzal che è particolarmente infastidita. Il naufrago appare perplesso, in quanto pare non si sia reso conto del gesto che lui stesso ha compiuto.

Ghezzal, il gesto che infastidisce Alda D’Eusanio: il leader vicino ad Ariadna

Alda troverebbe il gesto di Ghezzal poco carino nei suoi confronti, visto che proprio in quel momento stava parlando. Il naufrago viene ripreso dalla telecamera proprio nel momento in cui sta mettendo il dito nel naso. L’opinionista non riesce ad accettare quanto visto e così fa subito notare il suo disappunto, senza peli sulla lingua. Ovviamente il momento diverte non poco il pubblico. Nel frattempo, Ghezzal all’interno del reality ha instaurato un bel rapporto un po’ con tutti. In particolare, in questi giorni l’abbiamo visto molto vicino alla bella Ariadna.