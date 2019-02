Isola dei Famosi 2019, anticipazioni settima puntata: quello che succederà durante la diretta

Durante la prossima puntata de l’Isola dei famosi pare che ne vedremo delle belle. A commentare le vicende che hanno appassionato e afflitto i naufraghi, insieme alla conduttrice Alessia Marcuzzi, questa settimana – come tutte le altre – ci saranno Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Si parlerà di tutti e ci sarà spazio anche per le nomination e la prova leader ma, da quello che abbiamo letto dalle prime anticipazioni, i protagonisti indiscussi di questa puntata saranno sopratutto Mariana La Rosa, Ariadna e Ghezzal. La prima, come vedremo, dovrà far fronte alle critiche dei naufraghi che in questi giorni l’hanno accusata di essere una stratega. Ariadna e Ghezzal, invece, pare saranno chiamati a commentare la loro esperienza sull’Isla Bonita.

Isola dei famosi, Ariadna e Ghezzal vicini e complici sull’Isla Bonita: un nuovo amore sta nascendo?

Dopo Soleil e Jeremias Rodriguez un altro amore potrebbe sbocciare a l’Isola dei famosi. Ariadna e Ghezzal pare si siano molto avvicinati durante la loro breve permanenza sull’Isla Bonita, tanto da far pensare ad un possibile flirt in corso tra loro due. L’ex bomber, già la scorsa settimana, aveva dichiarato di trovare interessante la naufraga e si è sempre detto molto attratto da lei. Ariadna, dal canto suo, reduce da una delusione amorosa, tra le braccia di Ghezzal, potrebbe ritrovare il sereno. Il sentimento che non ha avuto la meglio con Acerbi, potrebbe adesso trovare riscontro in Ghezzal? Staremo a vedere.

Isola dei famosi, Marina La Rosa non convince: le accuse di Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni

Durante la prossima puntata de l’Isola dei famosi, come accennato sopra, ampio spazio si dedicherà anche a Marina La Rosa. I più critici nei suoi confronti, come abbiamo visto questa settimana durante il daytime, sono stati sopratutto Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni. Dalle accuse mosse alla naufraga se ne parlerà in diretta e verranno mostrate anche le perplessità di Jo Squillo nei suoi confronti (che fino a poco tempo fa si sentiva amica e alleata di Marina).