Ariadna Romero e Acerbi insieme? La naufraga in crisi dopo le parole del calciatore

Francesco Acerbi e Ariadna Romero insieme? La naufraga spiega tutto

Nessuno lo sapeva e a rivelarlo non è stata lei all’Isola dei Famosi: Ariadna Romero e Acerbi stanno insieme. O meglio: si stanno frequentando. O meglio ancora: si stavano frequentando ma poi lei è partita e lui le ha detto chiaramente che non era sicuro che l’avrebbe aspettata. “Ci siamo visti pochissimo – queste le parole della naufraga dopo che Alessia Marcuzzi le ha fatto vedere un articolo di Spy in cui erano riportate delle parole del calciatore della Lazio che l’hanno molto turbata – e quando gli ho comunicato che partivo per l’Isola lui mi ha detto che ‘Io non ti posso promettere che sarò qui ad aspettarti’. Ho apprezzato moltissimo. Ho accettato questo, ho deciso di fare la mia parte”. La naufraga sa il fatto suo insomma e non ha voluto dar segni di cedimento, anche se siamo sicuri che in settimana ne dirà di cose.

Le parole di Acerbi che mettono in crisi Ariadna

Francesco Acerbi in effetti ha fatto intendere che anche se tra lui e lei c’è qualcosa di forte la lontananza potrebbe non aiutare la crescita del rapporto. Ariadna ha letto le parole del calciatore riportate su Spy e ha cercato di far finta di nulla: il punto è che tutti si sono accorti che invece ci è rimasta molto male. “Ho le spalle grosse – queste le sue parole dopo il filmato mandato in onda da Alessia Marcuzzi –, sono abituata…”. E mentre Ghezzal la teneva abbracciata a sé, in studio la conduttrice si è detta sorpresa del fatto che Ariadna fosse “molto dignitosa nel suo modo di dire le cose” e che ora “è lei che deve pensare a quelle parole lì”.

Il futuro di Ariadna Romero e Francesco Acerbi

Alessia faceva riferimento proprio al problema della lontananza perché, anche se Ariadna sembra aver capito che Acerbi voglia interrompere la frequentazione, in realtà non è questo ciò che si è evinto dal filmato: il calciatore ha semplicemente fatto intendere che la lontananza potrebbe essere un problema e nient’altro. Non sappiamo come si metteranno le cose all’Isola 2019 per la Romero soprattutto dopo la scenata di Soleil e anche considerando il pianto che si è fatta all’improvviso spiazzando Jeremias. I punti interrogativi insomma sono tanti ma di una cosa siamo certi: le parole di Acerbi non l’hanno lasciata affatto indifferente e le creeranno senz’altro qualche problema durante il reality. Gli equilibri dei naufraghi, anche alla luce di quello che è successo, sono insomma sempre più precari.