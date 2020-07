Rai, fuori Isoardi, Ventura, Cuccarini: parla Lucio Presta, l’avviso

Tante conferme, ma anche tanti personaggi ‘vacanti’: come ogni anno la presentazione dei palinsesti Rai – avvenuta ieri 16 luglio – a qualcuno ha dato e a qualcuno ha tolto. Consuete anche le polemiche che ne sono seguite. Nel frattempo ha parlato Lucio Presta, marito di Paola Perego nonché potente agende del mondo televisivo. Presta ha citato tre big al momento ‘senza fissa dimora’. Trattasi di Simona Ventura, Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini. Attraverso un tweet agrodolce il manager ha invitato tutti a stare tranquilli, precisando che in tv c’è ancora molto da fare e che i conti si fanno alla fine. Insomma, Presta è convinto che le tre donne siano state messe in panchina ma che non sia lontano il momento di farle subentrare.

Elisa Isoardi, Simona Ventura e Lorella Cuccarini: parla Lucio Presta

“Ventura, Cuccarini e Isoardi ed altre credo che faranno la loro parte nei prossimi palinsesti televisivi. C’è ancora molto da fare in Tv per loro. Ogni anno la stessa storia, poi i conti si faranno alla fine”. Così Lucio Presta sul social dei cinguettii. Elisa Isoardi, orfana de la Prova del Cuoco, sarà comunque in video da settembre. Non come conduttrice, bensì come concorrente di Ballando con le Stelle. Il direttore di Rai Uno Coletta ha dichiarato che si sta ragionando per affidarle un programma nel 2021. Chissà… Simona Ventura rimane anch’essa in attesa di notizie da Viale Mazzini (si spera che arrivino). Infine c’è la chiacchieratissima Lorella Cuccarini, protagonista di un addio al vetriolo a La Vita in Diretta. Per lei ci sarebbe pronto Lo Zecchino d’oro, ma…

Rai, Diaco e Salvo Sottile senza programma

Ma sullo Zecchino d’Oro c’è un ma. Nel senso che al momento non è ufficializzata la conduzione di Lorella seppur Coletta ha fatto chiaramente intendere che dovrebbe esserci lei al timone. Non solo, il direttore di Rai Uno ha detto di aver in serbo altri progetti per la showgirl romana. Resta da capire quali. Infine ci sono altre due figure che non hanno un programma al momento: Pierluigi Diaco e Salvo Sottile. Per il primo si parla di un passaggio su Rai2, mentre il secondo non è stato confermato a Mi Manda Rai Tre. Sulla scelta ha avuto parole polemiche, in particolare si è rivolto al neo direttore del terzo canale, Franco Di Mare.