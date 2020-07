Tra i grandi esclusi del prossimo palinsesto di Rai 1 per la stagione televisiva 2020/2021 c’è anche Pierluigi Diaco. Il giornalista non è al timone di nessun programma previsto per l’autunno/inverno. Una situazione che ha parecchio innervosito il conduttore di Io e Te, trasmissione attualmente in onda sulla prima rete Rai dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.40. Il 43enne si è sfogato via Twitter, unico social network che utilizza dopo aver cancellato di recente i suoi account su Facebook e Instagram. Uno sfogo piuttosto amaro, che sta facendo discutere gli appassionati del piccolo schermo. Piggi, come lo chiamano famigliari e amici più cari, ha ammesso di non aver ricevuto alcuna proposta dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Una situazione ben diversa dallo scorso anno, quando Io e Te è stato riconfermato pure per la stagione fredda con la versione Io e Te…di notte. Per questo Diaco ha già deciso di proporre ad un’altra rete un nuovo programma top secret. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha poi chiarito che fino al 4 settembre, giorno in cui andrà in onda l’ultima puntata di Io e Te, non scriverà più nulla sulla faccenda.

Le parole di Pierluigi Diaco dopo la presentazione dei palinsesti Rai

“Così come Salvo Sottile, anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai Uno sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi sto muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021″, ha scritto Pierluigi Diaco su Twitter. “Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di Io e Te su Rai Uno non scriverò più nulla nemmeno per rispondere alle gratuite infamie che nei prossimi giorni sicuramente saranno nuovamente ospitate dentro questo ridicolo palcoscenico social. La vita è altrove!”, ha aggiunto il presentatore. Tweet che hanno subito fatto il giro del web e che stanno facendo chiacchierare assai.

Pierluigi Diaco al centro della polemica per via dei suoi comportamenti

Da settimane Pierluigi Diaco è al centro della bufera per via di alcuni comportamenti tenuti nel corso di Io e Te. Arroganza, presunzione e diverse litigate con tecnici e ospiti (vedi l’ultima con Corinne Clery), che hanno addirittura spinto Diaco a chiudere i suoi profili Facebook e Instagram. Nella puntata di Io e Te in onda venerdì 16 luglio 2020 Diaco ha chiarito che andrà avanti con la sua trasmissione nonostante le polemiche e gli attacchi ad personam. Il giornalista non vuole mollare ed è determinato a portare a termine il suo lavoro.

Gli altri grandi esclusi dalla prossima stagione televisiva della Rai

Non solo Pierluigi Diaco: nei palinsesti televisivi Rai del 2020/2021 mancano altri nomi di spicco quali: Salvo Sottile, Gloria Guida, Gabriele Corsi.