Pierluigi Diaco e Corinne Clery, scontro a Io e te: “Dico bugie?”, il video

Pierluigi Diaco torna a far parlare di sé ancora una volta, e non per motivi diversi rispetto a quelli di questi giorni che l’hanno visto contestato per i modi non proprio garbati che usa, secondo i più critici, nei confronti degli ospiti della sua trasmissione Io e te. Nonostante le polemiche il conduttore non ha cambiato atteggiamento, e anche oggi parlando con Corinne Clery, ospite con Serena Grandi del programma Rai, si è fatto notare per un confronto non proprio pacifico, diciamo così. Si parlava di Grande Fratello, per la precisione di come il programma sia riuscito a riavvicinare le due storiche nemiche attraverso un percorso d’introspezione nei confessionali e non solo.

Corinne Clery e Pierluigi Diaco, scontro a Io e te sulla psicologia e sul Grande Fratello

La Clery ha spiegato che ci sono degli psicologi nel reality show che “parlano e ti fanno parlare” e che sarebbero a suo avviso il motivo principale del suo cambiamento nei confronti di Serena Grandi, con cui ha litigato aspramente nel corso del Grande Fratello ma con la quale adesso sembra andare d’amore e d’accordo. Le motivazioni del riavvicinamento non hanno convinto Diaco che ha tenuto a precisare quanto la psicologia sia una cosa seria e non possa essere trattata in questo modo: “Tu – queste le parole del conduttore, all’apparenza piuttosto agitato – mi vuoi dire che la psicologia, che è una cosa molto seria, possa passare attraverso il microfono di un programma? Ma dai!”. Inutile dirvi che la reazione della Clery, tipo nient’affatto arrendevole, è stata tutt’altro che diplomatica.

Diaco contro Corinne Clery, il pomo della discordia: cos’è successo a Io e te

Anche se Corinne infatti ha mostrato di essere in difficoltà, forse perché non si aspettava un trattamento del genere da parte del padrone di casa, non ha voluto darla vinta a Diaco: non dimentica del fatto che il conduttore avesse partecipato all’Isola dei famosi, Clery ha cercato comunque di fargli capire che solo chi ha vissuto l’esperienza del Grande Fratello può comprendere fino in fondo il suo discorso perché stando isolati ci si “pulisce di tutto il mondo esterno”. Il padrone di casa a quel punto le ha ricordato del proprio passato in un reality e di essersi sottratto a delle “logiche finte”, aggiungendo che un percorso psicologico si fa in privato, lontano dalle telecamere, altrimenti non può dirsi profondo.

Io e te, Diaco gela Corinne Clery: “Dico bugie?”, “Penso di sì”

L’apice dello scontro è arrivato quando Clery gli ha chiesto senza troppi giri di parole se ritenesse che stesse dicendo bugie: “Allora vuoi dirmi che dico bugie?”, questa la domanda dell’attrice; pronta la risposta del conduttore che l’avrà senz’altro sorpresa con un netto “Penso di sì”. Diaco è libero di comportarsi con i suoi ospiti come meglio crede, almeno finché gli daranno carta bianca; è importante sottolineare tuttavia che ogni persona matura in modo diverso all’interno di un reality e che per quanto certe logiche possano risultare forzate è indiscutibile che stare da soli con sé stessi, o comunque in mezzo a persone che non si conoscono, stimoli una riflessione sul proprio vissuto e sulla propria persona. Vi lasciamo al confronto tra i due: