Prova del Cuoco chiuso e futuro Isoardi: parla la Rai, motivi e retroscena

Oggi 16 luglio 2020 è il ‘giorno della verità’ in casa Rai, vale a dire la data in cui sono stati svelati i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Inevitabile che i vertici di Viale Mazzini facessero anche chiarezza sulle scelte operate in riferimento alla stagione appena trascorsa e alla relativa chiusura di alcuni programmi. Nelle ultime settimane si è molto parlato della fine del percorso de La Prova del Cuoco e della sua conduttrice Elisa Isoardi. Ora è ufficiale, lo storico cooking show, che avrebbe festeggiato i 20 anni di messa in onda tra poche settimane, non sarà più trasmesso. A spiegarne i motivi è stato il direttore di Rai Uno Stefano Coletta che ha anche reso noti i progetti futuri che l’azienda ha in serbo per l’ex compagna di Matteo Salvini.

La Prova del Cuoco chiude. Coletta: “Situazione ascolti difficile”

Coletta ha confermato che la chiusura de La Prova del Cuoco è stata decisa per via delle “situazioni difficili riguardanti gli ascolti”. Il direttore della rete ammiraglia ha aggiunto che in quella fascia oraria “bisognava intervenire” e la scelta è ricaduta su una garanzia, Antonella Clerici che tornerà in Rai con una nuova trasmissione intitolata È sempre mezzogiorno. Per quel che invece concerne il futuro di Elisa Isoardi, Coletta ha fatto sapere che già prima della sua nomina l’ex di Salvini aveva preso un impegno con Milly Carlucci per fare parte del cast di Ballando con le Stelle 2020. E infatti parteciperà al talent, a partire da settembre. Dopodiché si sta ragionando su un suo rientro in conduzione. In arrivo, “dopo Ballando”, ci sarà con ogni probabilità “un programma settimanale in onda su Rai 1”, rende sempre noto Coletta.

Fuori Elisa Isoardi, ritorna Antonella Clerici che raddoppia

Staffetta al contrario: anni fa fu la Clerici a passare il testimone a Elisa Isoardi, consegnandole le chiavi de La Prova del Cuoco. Ora la storia si ripete ma a ruoli invertiti. Per Antonella le novità non sono finite qui. Sarà al timone anche di The Voice Senior, costola del popolare talent musicale, che vedrà impegnate le persone con età superiore ai 60 anni. Inoltre lo show, transiterà da Rai Due a Rai Uno, conquistando così un posto sulla rete ammiraglia. La Clerici è tornata. E lo ha fatto dalla porta principale: buona fortuna!