Raffaella Fico di nuovo vicina a Balotelli dopo Alessandro Moggi? Il gossip

Raffaella Fico di nuovo vicina a Mario Balotelli dopo la rottura con Alessandro Moggi? Il gossip impazza

Raffaella Fico e Alessandro Moggi si sono lasciati: è ufficiale. A confermare la notizia, oggi, c’ha pensato il settimanale Chi che, a tal proposito, si è anche lasciato sfuggire uno scoop non indifferente sulla showgirl. A mettere in crisi la coppia, stando a quanto si è vociferato in questi giorni, pare sarebbero state le dichiarazioni fatte da lei in merito alla sua precedente frequentazione con Cristiano Ronaldo. Da quando Raffaella Fico e Moggi si sono lasciati, tuttavia, lei sembrerebbe aver ripreso a frequentare Nizza e Monte Carlo con maggiore assiduità (che altro non sono che le città dove attualmente vive il suo ex Mario Balotelli).

Raffaella Fico rompe con Alessandro Moggi e torna da Mario Balotelli? Lo scoop di Chi

Stando a quanto pubblicato dalla rubrica Chicche di Gossip di Chi, la storia tra Alessandro Moggi e Raffaella Fico sarebbe ormai arrivata al capolinea. Lo scoop più importante, come accennato sopra, non riguarda però i motivi che avrebbero spinto la coppia a chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto. “Raffaella è tornata a frequentare con più serenità e frequenza Nizza e Monte Carlo” è stato infatti scritto nell’ultimo numero del giornale di Alfonso Signorini “Dove vive il suo ex Mario Balotelli, da cui ha avuto Pia”. Non è che qui, forse, gatta ci cova? Staremo a vedere.

Raffaella Fico torna single: lei e Alessandro Moggi non stanno più insieme

I momenti magici e il romanticismo che ha contraddistinto le vacanze a Mykonos di Raffaella Fico e Alessandro Moggi sembrano dunque destinate a rimanere un ricordo del passato. Adesso Raffaella Fico, fino a prova contraria o smentita ufficiale, è ufficialmente tornata single. Oggi però, considerando gli ultimi sviluppi, la domanda è un’altra, ovvero: lo rimarrà ancora per molto?