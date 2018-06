Raffaella Fico: vacanza d’amore a Mykonos con Alessandro Moggi

Raffaella Fico paparazzata a Mykonos insieme al suo Alessandro Moggi

L’ex gieffina, Raffaella Fico, in vista delle prime giornate estive, si gode la sua prima vacanza insieme al procuratore calcistico Alessandro Moggi. I due, dopo due anni di amore, appaiono visibilmente molto affiatati e non negano di sentirsi innamorati come il primo giorno. Lei, bella da far paura, fisico statuario, curve mozzafiato che catturano i paparazzi presenti in ogni angolo, immancabile bikini dai vivaci colori estivi che ne evidenziano il corpo esplosivo, accanto al suo amore, si concede un viaggio a Mykonos prima di trascorrere il resto della stagione tra Capri e la suggestiva Costiera Amalfitana.

Pia resta a Napoli dalla nonna

Per poter sfruttare al meglio il tempo a disposizione, Raffaella Fico sceglie di lasciare la piccola Pia a Napoli insieme all’adorata nonna materna. La trentenne showgirl non ha mai nascosto la volontà di convolare a nozze e, questo, vista la calorosa relazione che la vede sempre più unita ad Alessandro, non esclude la possibilità di vederla presto in abito bianco. Notizia che lascia col fiato sospeso tutti fotografi in attesa di catturare le immagini più salienti della bella riccia napoletana. Indubbiamente un matrimonio da favola che coronerebbe il sogno di Raffaella e di Alessandro.

Dopo aver affiancato gli uomini più belli dello spettacolo, la Fico è pronta a sposarsi

Nonostante i chiacchierati e, spesso, criticati 18 anni di differenza tra l’ex concorrente del Grande Fratello e il figlio dell’ex procuratore della Juventus, la prorompente bellezza italiana non ha mai negato di voler regalare una sorellina o un fratellino alla sua dolce Pia. Dopo la fine della relazione con Mario Balotelli, molti uomini hanno fatto a gara per averla, tra questi si ricorda il tenebroso Cristiano Ronaldo. Ma oggi, la Fico, sembra aver trovato finalmente la felicità che tanto desiderava. E chissà che non sia arrivata l’ora di vederla camminare verso l’altare a raggiungere il suo amato Alessandro.