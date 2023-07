Prati, Marini, De Martino, Marcuzzi: crac, nuovi amori, ritorni in love

Stefano De Martino, dopo aver visto nuovamente naufragare il suo matrimonio con Belen Rodriguez (lei sta frequentando un rampante e fascinoso imprenditore bresciano di nome Elio), ha deciso di staccare da tutto e tutti volando all’estero con suo figlio Santiago: direzione Disneyland Paris.

Alessia Marcuzzi è invece spuntata a Formentera in compagnia dell’ex marito Paolo Calabresi Marconi. Paparazzati dal magazine Gente, sono stati sorpresi in atteggiamenti complici e affettuosi. L’ex coppia non ha figli e quindi non è che si siano visti per il bene della prole. Il che spinge a credere che ci sia un ritorno di fiamma in atto.

Sempre sull’isola delle Baleari ecco Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, freschi di separazione. Sui social lui non appare mai nelle Stories di lei, ma i ben informati assicurano che sia la sua ‘ombra’ e che sia ancora presentissimo nella sua vita. I figli prima di tutto è la parola d’ordine dei due ex coniugi che, come sottolinearono quando annunciarono la rottura, non hanno smesso di viaggiare e lavorare assieme.

Le ‘meteore’ Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati a pesci in faccia (strano!), ma nelle scorse ore sono rispuntati assieme per una serata in un locale. Ritorno in love? Sembra di no, soltanto un impegno lavorativo preso in precedenza e onorato, naturalmente dietro compenso.

Pamela Prati ci ricasca? La fu star del Bagaglino avvistata in atteggiamenti ultrà affettuosi con un 19enne, un tal Simone. Si mormora che il fidanzamento sia una messa in scena per conquistare qualche prima pagina gossippara. Naturalmente le battute si sono sprecate. “Almeno stavolta è in carne e ossa, esiste”, hanno scritto tantissimi utenti in riferimento al mitologico fidanzato fantasma della Prati, Mark Caltagirone.

Nuova fiamma anche per Valeria Marini, pizzicata sull’isola di Ponza assieme a Gerolamo Cangiano, detto Gimmi. Quest’ultimo è un deputato casertano di Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni.

Fiori d’arancio per Fabio Fulco che ha sposato in chiesa l’amata compagna Veronica Papa. Presenti amici e parenti. E pensare che l’attore avrebbe voluto si pronunciare il fatidico sì innanzi al “Signore”, ma solo soletto con la sua dolce metà. Suo suocero però ha voluto fare le cose in grande stile, come da tradizione. Alla fine Fulco ha ‘ceduto’ e non se ne è pentito, apparendo al settimo cielo. E ora è pronto per avere il secondo figlio. “Il prima possibile”, ha dichiarato a Chi magazine quando gli è stato detto se avesse intenzione di diventare papà bis.