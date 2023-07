Fabio Fulco si è sposato: “Suocero accontentato, niente luna di miele”

Fabio Fulco e Veronica Papa sono marito e moglie. L’attore 52enne ha sposato la compagna 28enne lo scorso 14 luglio nella basilica di Santa Trofimena a Minori, sulla Costiera Amalfitana. Una cerimonia blindata e in grande stile, le cui foto sono state pubblicate dal Magazine Chi in esclusiva. “Fosse stato per me avrei sposato Veronica su un’isola, in un luogo segreto lontano da tutti”, ha spiegato Fulco al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Fabio Fulco, matrimonio con Veronica Papa: “Ho accontentato mio suocero, non mi sono pentito”

E invece è stata organizzata una festona, con l’attore che alla fine ha dato ascolto al suocero, che sognava per la figlia una cerimonia indimenticabile. Non se ne è pentito: “Ho accontentato la famiglia di mia moglie, soprattutto suo padre quando mi ha detto: “Lei è la nostra unica figlia, rispettiamo le tradizioni. Ci siamo dati da fare e ammetto che è stato bellissimo. Sembrava un film della Disney, il nostro giorno più bello”.

Naturalmente al fianco dei neo sposi c’è stata la loro figlia, la piccola figlia Agnes (2 anni), che ha portato le fedi all’altare. “Io e Veronica ci siamo girati, temevamo che non venisse da noi… invece è stata magia. Il suo sorriso, i suoi passetti e le fedi sono arrivati insieme con le nostre lacrime”, ha raccontato lo sposo.

Il ricevimento a Torre Normanna

Dopo il sì in chiesa, la festa di matrimonio si è spostata nel suggestivo ristorante Torre Normanna (Minori, Salerno), location che gli sposi hanno raggiunto a bordo di una barca.

Fulco e Papa, che stanno assieme da cinque anni, si erano già uniti con rito civile lo scorso marzo, ma l’attore aveva specificato che per lui il matrimonio è il rito religioso. Dunque ecco le nozze vere e proprie, da sogno, in grande stile e soprattutto in chiesa. L’interprete campano per l’occasione ha optato per un elegante completo nero mentre la sposa, come da tradizione, ha indossato un vestito bianco riccamente ricamato e dallo scollo a cuore.

“L’ho vista entrare con mio suocero… I ragazzi del conservatorio, appena lei è entrata, hanno suonato Mission di Ennio Morricone… Poi le ho alzato il velo e le ho detto: ‘Sei bellissima’. E lei ricordo che tremava e piangeva. Non lo so, eravamo sulle nuvole… Innamorati e felici”, ha aggiunto l’attore al settimo cielo.

Il desiderio di Fulco e la moglie di allargare la famiglia

Ora si punta ad allargare la famiglia. Fulco e Papa vogliono assolutamente dare un fratellino o una sorellina ad Agnes nei prossimi mesi. “Non vediamo l’ora di dare un fratellino o una sorellina a nostra figlia. Anzi, ci dobbiamo muovere!”, ha sottolineato l’attore.

Niente viaggio di nozze

Per quel che riguarda la luna di miele, non ci sarà alcun viaggio di nozze. Almeno nel futuro prossimo. Il motivo è presto detto: Fulco in questo momento è impegnato parecchio lavorativamente (sta girando i nuovi episodi di Don Matteo) e il tempo per viaggiare non c’è. Recupererà quando gli impegni professionali gli daranno tregua