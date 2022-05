Fabio Fulco si sposa! Chi è la futura moglie Veronica Papa

By

L’attore campano ex di Cristina Chiabotto, 51enne, ha chiesto la mano alla fidanzata madre della sua primogenita Agnes

Fiori d’arancio per l’attore Fabio Fulco! Il 51enne, come testimonia una foto da lui pubblicata su Instagram, ha fatto ufficialmente la proposta di matrimonio alla sua compagna, l’imprenditrice pescarese finalista di Miss Italia 2014 e di Miss Mondo 2018 Veronica Papa. Da lei, modella classe 1995, l’attore napoletano ha avuto da poco una bambina, Agnes. Ecco cosa si sa sul lieto annuncio.

Fabio Bifulco, meglio conosciuto come Fabio Fulco, si sposa. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, 10 maggio 2022. L’attore de Il Paradiso delle Signore ha reso nota la sua intenzione di sposare la compagna Veronica con una foto pubblicata su Instagram. Questa ritrae la coppia in un momento di felicità, in teneri atteggiamenti, con il mare della Costiera Amalfitana nello sfondo. In bella vista, inequivocabile, un bell’anello di fidanzamento indossato dalla Papa nell’anulare della mano sinistra.

Non ci sono quindi dubbi: Fabio Fulco ha chiesto la mano alla sua compagna. Nella descrizione della foto l’attore 51enne, diventato papà per la prima volta solo l’anno scorso, ha scritto, forse di getto, i suoi pensieri in questo momento felice. La Papa, ovviamente, ha risposto positivamente alla proposta:

“ Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. HA DETTO SIIIIIIIIIIII”.

A quanto pare si tratta quindi di un sogno che si realizza per l’interprete storico ex di Cristina Chiabotto. La futura moglie di Fulco ha commentato il post euforicamente scrivendo a caratteri cubitali “Per sempre”.

Ancora non ci è dato sapere nulla riguardo al matrimonio, che sicuramente ancora dovrà essere organizzato. Magari i due neo genitori attenderanno che la loro piccola Agnes, che compirà un anno il prossimo giugno 2022, cresca un po’, in modo da farla partecipare in maniera attiva alle celebrazioni.