Fabio Fulco: Cristina Chiabotto? L’attore dice basta

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto hanno formato una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Si sono amati per oltre un decennio ma poi, a un passo dal matrimonio e figli, è arrivata la rottura. I dettagli della fine non sono mai stati svelati del tutto ma pare che a rompere il legame sia stata la soubrette piemontese, che ha conosciuto l’ex fidanzato a Ballando con le Stelle.

Una decisione che ha spezzato il cuore di Fabio Fulco, che più volte ha attaccato Cristina Chiabotto nelle interviste. In una delle ultime la new entry del Paradiso delle Signore non ha esitato a definire l’ex Miss Italia molto immatura e che a causa sua un progetto di vita in cui aveva investito dodici anni era sfumato. Oggi Fabio e Cristina non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto e al settimanale Nuovo Tv Fulco si è detto stufo di parlare della sua ex fiamma.

Alla rivista edita da Cairo Editore il bel napoletano ha precisato:

“Ormai ho dimenticato tutto e sono così felice da vivere solo il presente e il futuro”

Il presente e il futuro di Fabio Fulco hanno due nomi: Veronica e Agnes. La prima è la modella 26enne che ha ridato a Fulco gioia e speranza, la seconda è la figlia della coppia nata nel 2021. Un sogno diventato finalmente realtà per Fabio, che da tempo sognava di diventare papà. Desiderio realizzato solo all’età di 50 anni.

Da quando è arrivata la piccola Fabio Fulco si sente “benedetto”, pieno di gioia e vitalità. La sua vita è cambiata in meglio e non ha alcuna intenzione di guardare al passato. Dopo Agnes Fulco e Veronica hanno intenzione di allargare la famiglia con un altro bambino.

Prima però il matrimonio, che verrà celebrato quando la pandemia finirà del tutto nella chiesa di San Biagio di Matea. La coppia è molto credente e vuole benedire questa unione che Fabio Fulco ha definito “magica”.

“Guardiamo nella stessa direzione, pensiamo le stesse cose, è la persona perfetta per me e l’ho incontrata proprio quando avevo perso la speranza di essere felice. E, invece, il Signore mi ha protetto, mettendola sulla mia strada”

La nuova vita di Cristina Chiabotto

Anche Cristina Chiabotto ha messo su famiglia dopo l’addio a Fabio Fulco. Allo Juventus Stadium ha conosciuto il manager Marco Roscio, un coetaneo che ha poi sposato nel 2019. Nel 2021 è nata la piccola Luce Maria, la prima figlia della coppia. Per dedicarsi alla bambina la Chiabotto si è allontanata momentaneamente dal mondo dello spettacolo.