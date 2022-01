Cristina Chiabotto quando torna in tv? La decisione dopo il parto

Pausa maternità per Cristina Chiabotto. La bionda soubrette è lontana dalla televisione da tempo, più precisamente dal 2018. L’ultimo impegno da conduttrice è stato con I menù di Giallo Zafferano su Canale 5. Dopo quell’esperienza l’ex Miss Italia si è sposata ed è diventata mamma: a maggio 2021 è nata la piccola Luce Maria, frutto del grande amore col marito Marco Roscio.

Quando tornerà in tv Cristina Chiabotto? Al momento non c’è nulla in ballo. In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità la conduttrice e modella ha spiegato che non sta ancora pensando al suo lavoro. In questi mesi la Chiabotto è più che mai concentrata sulla sua primogenita, che ha indubbiamente stravolto la sua vita. Cristina ha ammesso che vuole dare priorità alla sua famiglia in questo periodo storico così delicato.

La 35enne non vuole però rinunciare del tutto al suo mondo ed è intenzionata a riprendere in mano la sua carriera appena sarà possibile. “Mi piacerebbe non fermarmi”, ha precisato Cristina Chiabotto, che può contare sul sostegno dei genitori, dei suoceri e ovviamente del marito Marco Roscio.

“Ho un marito che alla sera rientra sempre a casa, lavora in un’azienda e riesce ad essere presente in famiglia. Questo mi rende tranquilla e consapevole che più avanti potrò pensare anche un pochino a me stessa, dunque al lavoro, essendo al contempo una buona madre”

Chi è il marito di Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto è convolata a nozze con Marco Roscio nel 2019, dopo un solo anno di frequentazione. Lui è un general manager di 35 anni, nato e cresciuto in Piemonte come la Chiabotto. La coppia oggi vive a Torino con la piccola Luce Maria.

I due si sono conosciuti allo stadio, durante una partita della Juventus, grazie ad alcuni amici in comune. Entrambi sono grandi tifosi bianconeri e sono intenzionati a trasmettere questa passione alla loro bambina. Prima di conoscere Marco Cristina ha amato per ben dodici anni l’attore Fabio Fulco.

La lunga carriera di Cristina Chiabotto

Nonostante la giovane età Cristina Chiabotto ha alle spalle una lunga carriera. All’età di diciotto anni ha vinto Miss Italia e da lì è partita la sua avventura nel mondo della televisione. La Chiabotto è stata alla guida di molteplici programmi. Solo per citarne alcuni: Le Iene, Festivalbar, Wind Music Awards, Controcampo.

Cristina Chiabotto è stata testimonial di numerosi brand e ha lavorato pure come speaker radiofonica. Nel 2012 anche un’esperienza teatrale con lo spettacolo Ti ricordi? Nel 2005 ha invece vinto Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.