Bonolis è l’ombra di Sonia Bruganelli: i retroscena post rottura

La ‘strana’ coppia: Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non sono più marito e moglie, come loro stessi hanno annunciato una manciata di settimane fa. Eppure continuano ad essere l’uno l’ombra dell’altra. Di recente hanno ultimato le registrazioni di Ciao Darwin, lavorando a stretto contatto. Lo faranno anche nei prossimi mesi in quanto la produttrice è colei che confeziona le trasmissioni dell’ex marito. Staccata la spina dalla vita professionale ognuno per i fatti propri? No, i due continuano a trascorrere del tempo assieme.

In questo momento l’ex opinionista del Grande Fratello Vip (pare che sarà sostituita da Paola Barale) è a Formentera. Naturalmente, vista la sua passione per i social, provvede a documentare la sua vacanza quotidianamente. Con lei i figli e molti amici. Chi non si vede mai è Bonolis. Fonti consultate da Fanpage.it, assicurano però che pure il conduttore romano sia sull’isola.

“Bonolis resta nell’ombra di Sonia e anche i settimanali evitano le paparazzate del caso che, se volute, potrebbero tranquillamente finire in copertina”, spiega la testata campana. Insomma, Bonolis c’è, ma preferisce non farsi vedere. C’è da dire che l’ex coppia è stata di parola: quando ha annunciato la separazione ha detto che avrebbe continuato a lavorare come prima e ad andare in vacanza con i figli. Ed è quello che sta succedendo. Tutti felici e contenti? Per ora sì, domani chissà…

Chissà perché il punto è questo: finché la separazione è fresca e non ci sono nuovi compagni o nuove compagne tutto funziona. Ma poi? Laddove la Bruganelli o Bonolis dovessero rifarsi una vita con una persona che succede? Continueranno ad andare in ferie come se nulla fosse?

Le voci maligne dicono che…

Da quando è stata ufficializzata la rottura, si sono fatte largo alcune voci maligne. Qualche gossipparo ha sostenuto che il matrimonio della produttrice e del conduttore era finito da tempo. Dal canto loro Bonolis e Bruganelli non hanno detto di preciso quando la relazione è entrata in forte crisi.

Stramba anche la dinamica con cui è stata annunciata la conclusione della love story: Dagospia qualche mese fa lanciò lo scoop sulla rottura con i diretti interessati che smentirono, spernacchiando il portale. Dopo poche settimane l’annuncio dell’addio. Forse era meglio tacere piuttosto che spernacchiare.