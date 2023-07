Belen: De Martino “nero”, sua sorella pure. Il lato oscuro del gossip

Altri risvolti sulla rottura tra il conduttore campano e la modella argentina: pare che lui sia “nero” per come sono andate le cose

Pare che sia finita piuttosto male tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il tema è caldo, anzi rovente. Anche perché ci sono alcune dinamiche mediatiche che chi non fa parte del mondo del giornalismo, e più precisamente della cronaca rosa, potrebbe far fatica a cogliere. Intanto si cominci col dire che Adelaide De Martino (la sorella del conduttore), da sempre persona riservata e che si tiene alla larga dal gossip, non segue più la Rodriguez sui social (qualcuno dice che non la seguiva già dopo la seconda separazione del fratello).

In aggiunta la giovane ha rimosso alcune foto da Instagram in cui compariva con la modella argentina. Secondo: una fonte con cui è entrata in contatto Deianira Marzano parla di un De Martino “nero” che si è “sentito tradito” non solo da Belen ma anche dalla famiglia di lei.

Perché Belen finisce sempre paparazzata? Le dinamiche oscure del gossip

Capitolo ‘dinamiche mediatiche’: mercoledì scorso Chi Magazine ha pubblicato delle paparazzate di Belen in compagnia di Elio, imprenditore bresciano dipinto come la sua nuova fiamma. E qui bisogna spiegare un paio di questioni. Davvero si pensa che ci siano paparazzi h24 che stanno alle calcagna della modella argentina? La risposta ve la diamo noi: no, nessuno la segue h24. Quindi? Perché Belen finisce spesso sulle prime pagine della cronaca rosa nostrana? C’è qualcuno che senza che lei voglia vende le sue foto ai magazine? La risposta in questo caso è: assai improbabile.

Terza opzione: potrebbe darsi che sia la stessa Belen che vuole far trapelare determinate foto e determinate vicende della sua vita sentimentale? La risposta in questo caso è: l’ipotesi non è remota. Ovviamente si è nel campo delle congetture, ma ci sono alcune certezze per quel che riguarda il mondo dello spettacolo: chi vuole finire per essere in qualche modo chiacchierato, basta che brighi un po’, e ci finisce. Chi vuole proteggere con i denti la propria privacy, spesso ci riesce (poi ovviamente ci sono sempre le eccezioni).

Possibile che Belen non riesca proprio a proteggere la propria privacy e non di rado finisca nell’occhio del ciclone? Perché su di lei escono paparazzate in luoghi assai difficili da raggiungere? Ognuno la pensi un po’ come meglio crede. Tra l’altro: ricordate quando si separò da De Martino dopo il lockdown Covid? Tempo qualche settimana ed eccola in prima pagina su Chi Magazine (c’è sempre lo zampino di Signorini) con Gian Maria Antinolfi. Ora c’è Elio. Amen!