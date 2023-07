De Martino, il gesto social parla di Belen: dolce conferma sull’addio

Non passa inosservato un recente gesto sui social di Stefano De Martino, che sembra collegato alla rottura con Belen Rodriguez. Ormai da qualche settimana, la coppia è tornata al centro delle notizie di cronaca rosa. Inizialmente si parlava di una brutta crisi, ma oggi aleggia nell’aria la certezza che sia arrivata l’ennesima rottura.

D’altronde la conduttrice argentina è stata già immortalata insieme a un’altra persona, in atteggiamenti che fanno pensare che sia in corso una frequentazione. Ancora prima di questo gossip, De Martino si è mostrato pubblicamente senza fede al dito, seguito da Belen. Questi gesti sembrano parlare chiaro, sebbene da parte di entrambi regni il silenzio assoluto al riguardo.

E mentre Stefano vola a Disneyland Paris, probabilmente con il figlio Santiago, ecco che i fan notano un dettaglio. Il conduttore campano ha messo un like al post condiviso su Instagram in questi giorni dai Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo musicale italiano, che sta registrando successi su successi, ha pubblicato un messaggio trovato sopra il wc di un autogrill.

“Lasciami come vorresti ritrovarmi”, queste le parole che hanno provocato delle emozioni in uno dei componenti della band, che in questi giorni ha condiviso la foto. Ancora una volta, il gruppo dei Pinguini Tattici Nucleari ha dimostrato di riuscire a trovare un modo per fare poesia anche nelle piccole cose, anche in un bagno di un autogrill.

Ciò è accaduto mentre si stavano dirigendo a Firenze. Nel bagno l’attenzione di uno di loro, pare il cantante Riccardo Zanotti, è stata attirata da questa frase, tanto che si è lasciato andare a un’emozionante riflessione:

“Nel bagno leggo questa frase, a me molto cara. Penso sia una delle cose più romantiche che ci si possa dire alla fine di una relazione: lasciami come vorresti ritrovarmi. Anche se non ci vogliamo più bene, non distruggermi. Non ci si deve ferire per forza. Non è la prima volta che leggo queste parole, ma mi emozionano sempre, per quanto sia cosciente che non sarà un cesso ad insegnare agli st**nzi come si ama davvero. Però che vi devo dire, sotto sotto un po’ ci spero”

La band italiana ha parlato, appunto, della fine di una relazione e il like di Stefano De Martino non poteva passare inosservato. Leggendo questo lungo e poetico messaggio il conduttore avrà pensato a Belen Rodriguez? Questo gesto social potrebbe rappresentare per molti un’altra chiara conferma sulla fine della loro storia d’amore.

Nel frattempo, i fan sperano che la loro sia solo una crisi passeggera e che non si sia arrivati all’addio definitivo, sebbene ormai i segnali facciano pensare il contrario. Non resta, dunque, che attendere per scoprire se Belen e Stefano decideranno di confermare o smentire ufficialmente ed esplicitamente le ultime voci di gossip.