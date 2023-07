Belen fugge da casa e raggiunge Elio nel nido d’amore extra lusso

Belen Rodriguez è di nuovo al centro di voci e indiscrezioni. Sempre più attenzione mediatica si sta riversando sulla nuova crisi con Stefano De Martino. Negli ultimi giorni, la modella argentina era stata avvistata con Elio Lorenzoni, che pare essere la sua nuova fiamma. Quanto successo nelle ultime ore, tuttavia, avrebbe del clamoroso, aggiungendo nuovi elementi ad una storia già intricata.

Belen via da casa, il motivo: cosa sta succedendo

Stando a quanto riportato da Pipol Gossip su Instagram, Belen avrebbe lasciato la sua abitazione nel cuore di Brera per trasferirsi al lussuoso hotel Excelsior Gallia di Milano. Il motivo dietro una simile scelta non sarebbe solo la presunta volontà di incontrare Elio, ma anche quella di sfuggire ai paparazzi che da ore starebbero sostando nei pressi di casa della modella.

Belen insieme ad Elio al compleanno di Ignazio Moser

Non abbiamo ancora conferme di quanto starebbe accadendo, così come non è dato sapere se tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni ci sia una vera e propria relazione. Paparazzati al compleanno di Ignazio Moser, cognato della modella argentina, Elio e Belen erano apparsi molto affiatati, tanto da scambiarsi baci e abbracci. Il grande assente alla festa era proprio Stefano De Martino. Nei giorni scorsi, inoltre, era trapelata anche la voce su una presunta frequentazione di Belen ed Elio già nel periodo in cui la modella, poco dopo, si sarebbe legata ad Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino: il gossip con Marcuzzi e la foto scaccia crisi

Anche Stefano De Martino non è stato esente da gossip e voci sul suo conto. Pizzicato senza la fede durante la presentazione dei palinsesti Rai nella giornata del 7 luglio, il conduttore di Bar Stella era seduto vicino ad Alessia Marcuzzi e già in quell’occasione qualche fan aveva ipotizzato un ritorno di fiamma di un vecchio gossip riguardante i due.

Il 12 luglio era arrivata, inoltre, l’ormai nota foto in cui si mostrano due persone di spalle e in penombra su un’auto d’epoca. Letto come un gesto scaccia crisi da numerosi fan, emerse, nel giro di poco, la voce secondo cui le persone raffigurate non fossero Belen e Stefano, ma due amici di quest’ultimo. Il puzzle sulla nuova crisi della coppia sta prendendo forma, con i tasselli che man mano vanno ad incastrarsi al loro posto, rivelando sempre maggiori dettagli.