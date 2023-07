Alessia Marcuzzi: ma quale De Martino, è complice con l’ex (foto)

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si erano detti addio nel settembre del 2022, dopo nove anni di matrimonio. I due erano stati dati già in crisi nel 2020, nel pieno della pandemia. Tuttavia, come riportato da Gente, il sentimento nella coppia potrebbe essersi riacceso.

Alessia e Paolo insieme a Formentera: riavvicinamento in vista?

Alessia e Paolo, infatti, sono stati immortalati insieme durante la loro vacanza a Formentera. L’ex coppia si trovava con alcuni amici e il primogenito di lei: il ventiduenne Tommaso, avuto da Simone Inzaghi. L’isola in questione è il luogo in cui i due hanno trascorso molte estati romantiche. Ritorno di fiamma in vista? Non è dato sapere, al momento, se la vacanza possa essere o meno un primo passo verso il riavvicinamento.

Chi sono Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi

Paolo Calabresi Marconi è un produttore televisivo, proprietario di Buddy Film. Si occupa di realizzare spot e videoclip per clienti importanti, come Rai e Fiat. Assente sui social, Paolo ha soltanto una pagina dedicata alla sua compagnia di produzione. Alessia Marcuzzi, invece, è una nota conduttrice televisiva. Dopo ventisei anni di carriera a Mediaset, dal 2022 è tornata in Rai, dove conduce Boomerissima sul secondo canale.

I precedenti gossip su Alessia Marcuzzi

Come accennato in precedenza, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi erano stati dati in crisi nel 2020. Proprio in quel periodo era circolata la voce di una presunta storia tra la conduttrice e Stefano De Martino, che nel frattempo aveva detto nuovamente addio a Belen Rodriguez. Sia Stefano che Alessia, ad ogni modo, avevano prontamente smentito la voce. Lo scorso marzo, inoltre, alla conduttrice di Rai 2 era stato attribuito un flirt con Jody Proietti, ma si trattò di una nuova indiscrezione mai confermata.

Nelle ultime ore, inoltre, Alessia Marcuzzi ha smentito, sui social, un recente pettegolezzo che vedrebbe al centro, di nuovo, Stefano De Martino. I due erano seduti vicini in occasione della presentazione dei palinsesti Rai e, nel giro di poche ore si sono diffusi numerosi commenti sul nuovo gossip. Nel leggere tutto ciò, Alessia ha risposto spazientita smentendo il tutto. Il suo commento tuttavia, è rimasto online per pochi minuti prima di essere rimosso.