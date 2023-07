Marcuzzi parla di De Martino, poi cancella tutto: cos’ha detto

Qualche giorno fa, in occasione della presentazione dei Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino erano stati visti sedere vicini. Un dettaglio ai più insignificante ma che invece è bastato a riaccendere un vecchio gossip lanciato da Dagospia nel 2020, nel quale si paventava l’esistenza di un triangolo amoroso tra la Marcuzzi, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nelle ultime ore, a fronte dei tanti commenti ricevuti sulla vicenda, la conduttrice di Boomerissima non ci ha più visto e ha deciso di esporsi personalmente sull’argomento.

La replica di Alessia Marcuzzi

Dopo il gossip del triangolo amoroso, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino non si erano mai più rivisti ma, come anticipato, qualche giorno fa in occasione della presentazione dei nuovi Palinsesti Rai, i due conduttori sono stati visti sedere vicini. Ad alimentare il gossip si sono aggiunti altri dettagli: in primis l’assenza della fede al dito di De Martino e in seguito anche un gesto della showgirl argentina che ha cancellato una foto di coppia con il marito e postato un’immagine con la scritta “Si ricomincia da capo”.

Questa volta però, come ha riportato Fanpage.it, Alessia Marcuzzi ha deciso di non restare in silenzio e di esprimere la sua opinione a fronte dei tanti commenti sull’accaduto che si sono susseguiti in questi giorni sui social. La risposta della conduttrice è stata scatenata da alcune frasi lasciate sotto alla foto in cui la Marcuzzi indossa un abito da sera con la schiena scoperta: “Hai capito De Martino”, “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano” e ancora “Tranquilli che ci pensa De Martino”. A quel punto la conduttrice non ci ha più visto e ha deciso di replicare all’ultimo commento scrivendo: “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film“.

Peccato però che la replica sia durata davvero poco: dopo una manciata di secondi il commento della Marcuzzi è letteralmente sparito nel nulla. Quale sarà il motivo dietro alla scelta di eliminare quella frase? Per il momento resta un enigma. Chissà se nei prossimi giorni la diretta interessata chiarirà l’accaduto o preferirà soprassedere.

La probabile smentita della crisi tra De Martino e Belen

In questi giorni molti fans della coppia si stanno domandando se le voci della crisi tra Stefano e Belen siano vere. Al momento nessuno dei due interessati si è espresso apertamente sull’argomento ma pare che l’ipotesi separazione sia stata scacciata da una foto postata dal conduttore ed ex ballerino di Amici sul suo profilo Instagram poche ore fa. Nella fotografia De Martino compare accanto alla moglie a bordo di un’auto d’epoca. Che sia stato fatto apposta? Sembra probabile che, tramite questa immagine, De Martino abbia voluto mettere definitivamente a tacere i pettegolezzi sul suo matrimonio.