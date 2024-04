Pechino Express, i Caressa: tenerissimo regalo da un giovane fan

La squadra dei Caressa, formata da Fabio Caressa e sua figlia Eleonora, è stata una delle più amate di quest’edizione di Pechino Express. La conferma si è avuta dalla lunghissima fila di persone che si è formata fuori dal negozio Sky di Monza per incontrare i due. Fabio ed Eleonora hanno perfino ricevuto un dolcissimo regalo da parte di un loro giovane fan.

Ieri, nel rivenditore Sky di Via Vittorio Emanuele a Monza, i Caressa hanno fatto registrare un pienone di persone accorse per incontrarli. I due sono stati protagonisti dell’edizione 2024 di Pechino Express, reality show condotto da Costantino Della Gherardesca su Sky Uno, e la loro eliminazione avvenuta due giovedì fa per mano dei Pasticcieri ha fatto parecchio discutere il web.

Il telecronista sportiva e sua figlia Leo (soprannome di Eleonora) hanno accolto i loro fan con grande entusiasmo, raccontando qualcosa in più della loro esperienza nei paesi dell’Asia attraversati grazie al reality. I Caressa hanno firmato numerosi autografi alle persone presenti, ricevendo anche un tenerissimo regalo da parte di un loro giovanissimo fan. Si tratta di un disegno che li ritrae in Laos, fatto da un bambino che ha deciso di donarlo personalmente ad Eleonora. Proprio quest’ultima ha voluto condividere il tenero pensiero sul suo profilo Instagram ufficiale.

Nelle storie ha difatti pubblicato la foto dell’opera d’arte con in accompagnamento una didascalia che recita:

Grazie a tutti quelli che sono passati!!

Di seguito il disegno condiviso da Leo sul social:

I Caressa hanno dovuto abbandonare Pechino Express in seguito all’eliminazione da parte della squadra dei Pasticcieri, composta dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. I due potevano decidere chi eliminare tra loro e le Amiche, scegliendo di nominare i Caressa. La decisione dei Pasticcieri ha fatto parecchio discutere il web e anche Fabio si è rivelato più volte deluso dal comportamento di Damiano. I due si conoscono difatti da anni ed il telecronista non si aspettava facesse proprio il nome suo e di sua figlia. Allo stesso modo il pasticciere si è dichiarato amareggiato per la scelta di Caressa di salutare tutti tranne lui e Massimiliano.