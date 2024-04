Pechino Express, Caressa su Carrara: “Son rimasto male perché…”

La squadra dei Caressa, composta da Fabio Caressa e sua figlia Eleonora, è stata una delle più amate di quest’edizione di Pechino Express. La loro eliminazione ha difatti portato a numerose polemiche sul web ed i telespettatori si sono scagliati contro i Pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, responsabili della loro uscita dal programma. Fabio ed Eleonora hanno recentemente rilasciato un’intervista a Casa Chi dove hanno parlato proprio della scelta dei due fratelli.

In particolare il telecronista sportivo ha rivelato di esserci rimasto particolarmente male per la scelta di Damiano e Massimiliano. Non si aspettava difatti che, tra le tante coppie in gara, avrebbero nominato proprio quella composta da lui e sua figlia Leo, soprannome di Eleonora. E’ stato anche per questo motivo che, al momento dell’eliminazione, ha salutato tutti tranne la squadra che li aveva nominati. La sua reazione ha scatenato qualche polemica sui social ed il web si è diviso tra chi si è schierato dalla parte dei Pasticcieri sostenendo che abbiano semplicemente eliminato chi reputavano più forti e chi, invece, ha mostrato solidarietà nei confronti dei Caressa.

Di seguito quanto dichiarato da Fabio in merito alla decisione presa dai Pasticcieri:

Poi con Damiano ci siamo stretti la mano sul pullman. Resta il fatto che io sia rimasto molto male rispetto a quella cosa lì per una serie di motivi: la gara è la gara, il gioco è il gioco, poi finisce lì per carità. Ma lì per lì ci sono rimasto molto male. Avevamo passato insieme l’ultima giornata, il brindisi, quello che ci eravamo detti, quindi… Poi ci conosciamo da tanti anni, lui conosce Eleonora da quando ha otto anni, quindi… Diciamo che è stato inaspettato. La reazione è stata dovuta al fatto che non me l’aspettassi.

Durante l’intervista Eleonora ha anche rivelato con quale altra concorrente avrebbe avuto piacere a partecipare. Se non fosse stata in squadra con il papà, avrebbe scelto Antonella Fiordelisi della squadra Italia-Argentina o una delle ragazze delle Ballerine, Maddalena e Megan. Con Fiordelisi ha gareggiato in coppia nell’ultima puntata durante la prova delle coppie miste.

Di seguito le parole di Leo a riguardo: